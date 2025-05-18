Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский подарил Папе Льву XIV икону, написанную на фрагменте ящика из-под вооружений

Зеленський подарував Папі ікону
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Ватикан передал Папе Римскому Льву XIV особый подарок — икону Божией Матери с младенцем.

Зеленский передал Папе особую икону

Ее создали на обломке ящика из-под тяжелого вооружения, привезенного из-под Изюма.

– Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – Божью Матерь с младенцем, написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она – о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина молится за всех своих депортированных детей и ожидает поддержки Ватикана для их возвращения.

Сейчас смотрят

– Чтобы все – и дети, и украинские пленные – вернулись домой, – подытожил он.

Зеленский встретился с Папой Львом

18 мая президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV провели первую официальную встречу в формате закрытой аудиенции.

Отдельное внимание было уделено освобождению пленных и возвращению украинских детей. Папа Римский заверил, что будет прилагать все возможные усилия.

Владимир Зеленский и первая леди пригласили понтифика совершить апостольский визит в Украину.

Читайте также
Папа Лев XIV упомянул об Украине в своей первой речи после интронизации
Папа римський Лев 14

ікона, Ватикан, Владимир Зеленский, Папа Римський
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь