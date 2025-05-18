Зеленский подарил Папе Льву XIV икону, написанную на фрагменте ящика из-под вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Ватикан передал Папе Римскому Льву XIV особый подарок — икону Божией Матери с младенцем.

Зеленский передал Папе особую икону

Ее создали на обломке ящика из-под тяжелого вооружения, привезенного из-под Изюма.

– Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – Божью Матерь с младенцем, написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она – о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина молится за всех своих депортированных детей и ожидает поддержки Ватикана для их возвращения.

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– Чтобы все – и дети, и украинские пленные – вернулись домой, – подытожил он.

Зеленский встретился с Папой Львом

18 мая президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV провели первую официальную встречу в формате закрытой аудиенции.

Отдельное внимание было уделено освобождению пленных и возвращению украинских детей. Папа Римский заверил, что будет прилагать все возможные усилия.

Владимир Зеленский и первая леди пригласили понтифика совершить апостольский визит в Украину.

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