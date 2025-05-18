Зеленський подарував Папі Леву XIV ікону, написану на фрагменті ящика з-під озброєнь

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Ватикану передав Папі Римському Леву XIV особливий подарунок — ікону Божої Матері з немовлям.

Зеленський передав Папі особливу ікону

Її створили на уламку ящика з-під важкого озброєння, привезеного з-під Ізюма.

– Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – Божу Матір з немовлям, написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна молиться за всіх своїх депортованих дітей і очікує підтримки Ватикану для їхнього повернення.

Зараз дивляться

– Щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому, — підсумував він.

Зеленський зустрівся з Папою Левом

18 травня, президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV провели першу офіційну зустріч у форматі закритої аудієнції.

Окрему увагу приділили звільненню полонених та поверненню українських дітей. Папа Римський запевнив, що докладатиме всіх можливих зусиль.

Володимир Зеленський і перша леді запросили понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.