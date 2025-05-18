Зеленський подарував Папі Леву XIV ікону, написану на фрагменті ящика з-під озброєнь
Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Ватикану передав Папі Римському Леву XIV особливий подарунок — ікону Божої Матері з немовлям.
Зеленський передав Папі особливу ікону
Її створили на уламку ящика з-під важкого озброєння, привезеного з-під Ізюма.
– Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – Божу Матір з немовлям, написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні, — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна молиться за всіх своїх депортованих дітей і очікує підтримки Ватикану для їхнього повернення.
– Щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому, — підсумував він.
Зеленський зустрівся з Папою Левом
18 травня, президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV провели першу офіційну зустріч у форматі закритої аудієнції.
Окрему увагу приділили звільненню полонених та поверненню українських дітей. Папа Римський запевнив, що докладатиме всіх можливих зусиль.
Володимир Зеленський і перша леді запросили понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.