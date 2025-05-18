Папа Лев XIV упомянул об Украине в своей первой речи после интронизации

Папа Римский Лев XIV в своей речи после завершения интронизационной мессы на площади Святого Петра в Ватикане упомянул о российско-украинской войне и призвал к справедливому и долговременному миру.

Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине

– В этот момент мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны… Война унесла жизни многих молодых людей в Украине. Мы все ожидаем переговоров и справедливого и долговременного мира в Украине, — заявил новоизбранный понтифик, едва вступив на пост главы Католической церкви.

Папа Лев XIV также выразил благодарность десяткам тысяч верующих, собравшихся на площади Святого Петра и близлежащих улицах Рима, а также официальным делегациям, присутствующим на торжественной литургии.

– Дорогие братья и сестры, спасибо вам, потому что своей преданностью вы живите пламя веры, – обратился понтифик к собравшимся.

Сейчас смотрят

Напомним, в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV.

За первые 10 дней своего правления Лев провозгласил, что будет защищать человеческое достоинство, мигрантов, бедных, безработных.

Украину на инаугурационной мессе представлял президент Владимир Зеленский.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.