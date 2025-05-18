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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский – о 81-й годовщине депортации: Крым, как и вся Украина, должен быть свободным

Зеленський
Фото: Офис президента

18 мая является днем, напоминающим, почему любые жестокие империи заслуживают падения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – о 81-й годовщине депортации крымских татар

Владимир Зеленский отмечает: 81 год назад советские власти начали депортацию крымскотатарского народа.

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– Целый народ выгнали из родной земли и бросили в путь, ставший смертным приговором для тысяч и тысяч людей, для многих семей. По меньшей мере треть крымскотатарского народа была потеряна из-за болезней, голода, истощения и издевательств, – напоминает глава государства.

Эта трагедия, продолжает украинский президент, стала возможной из-за преступной тоталитарной системы и безнаказанности вождей в Москве.

– Трагедия, которая никогда не должна была повториться. Но произошла еще одна российская оккупация Крыма в 2014 году, и теперь снова тысячи семей, к сожалению, разделены. Снова нужно бороться за свободу и собственный дом, – отмечает президент Украины.

Владимир Зеленский добавляет: украинцы чтят память всех жертв депортации, геноцида крымскотатарского народа.

– Помним, как важно, что народ смог вернуться домой. Работаем, чтобы защитить наше независимое государство, всех наших людей, всю нашу землю. Крым, как и вся Украина, должен быть свободен. Империи всегда падают, – отметил Владимир Зеленский.

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Депортація кримських татар

Источник: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский
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