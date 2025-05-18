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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський – про 81-ші роковини депортації: Крим, як і вся Україна, має бути вільним

Зеленський
Фото: Офіс президента

18 травня є днем, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про 81-ші роковини депортації кримських татар

Володимир Зеленський наголошує: 81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу.

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– Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей. Щонайменше третина кримськотатарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання, – нагадує глава держави.

Ця трагедія, продовжує український президент, стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у Москві.

– Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися. Але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім, – зауважує президент України.

Володимир Зеленський додає: українці шанують пам’ять усіх жертв депортації, геноциду кримськотатарського народу.

– Пам’ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають,– зазначив Володимир Зеленський.

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Депортація кримських татар

Джерело: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський
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