Зеленський – про 81-ші роковини депортації: Крим, як і вся Україна, має бути вільним
18 травня є днем, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський – про 81-ші роковини депортації кримських татар
Володимир Зеленський наголошує: 81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу.
– Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей. Щонайменше третина кримськотатарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання, – нагадує глава держави.
Ця трагедія, продовжує український президент, стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у Москві.
– Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися. Але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім, – зауважує президент України.
Володимир Зеленський додає: українці шанують пам’ять усіх жертв депортації, геноциду кримськотатарського народу.
– Пам’ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають,– зазначив Володимир Зеленський.
Джерело: Володимир Зеленський