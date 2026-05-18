Сегодня, 18 мая, украинцы чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Именно в этот день 1944 года тоталитарная машина СССР начала одно из самых страшных преступлений в истории — незаконную депортацию крымских татар из Крыма.

Только за три дня, 18-20 мая, с полуострова было выселено более 180 тыс. человек. В 2026 году отмечается 82-я годовщина тех трагических событий.

С давлением, политическими репрессиями и преследованиями крымскотатарский народ вновь столкнулся в 2014 году, после незаконной оккупации Россией Крыма.

Депортация крымскотатарского народа — как это происходило

18 мая 1944 года в 03:00 утра советская власть начала преступную спецоперацию, к которой привлекли более 32 тыс. сотрудников НКВД.

Силовики заходили в дома крымских татар и объявляли, что якобы из-за измены Родине их выселяют с полуострова. На то, чтобы собраться, людям давали от нескольких минут до получаса.

После этого их вели к железной дороге, сажали в вагоны, отправляли в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Россию.

Украинский историк, координатор ОО Таврическая гуманитарная платформа Андрей Иванец рассказал, что операция по выселению народа была проведена с опережением графиков.

— В постановлении Государственного комитета СССР, который запустил это преступление, давали время до конца мая, но силовые структуры выселили крымских татар буквально в течение трех дней. Люди ехали в ужасных условиях, их сажали в вагоны для скота. Нормального питания и санитарно-медицинского обслуживания не было. Смерти начались уже в момент перевозки крымских татар, — сказал историк.

Под депортацию крымских татар попадали преимущественно женщины, дети и старики. За апрель-май 1944 года в трудовые лагеря в России и в трест “Москвуголь” мобилизовали 11 тыс. мужчин-крымских татар.

Еще 6 тыс. крымских татар были арестованы весной 1944 года за так называемые антисоветские элементы. Таким образом практически весь народ оказался в местах изгнания.

— Смертность среди крымских татар в местах ссылки в первые годы была чрезвычайно высокой. Ученые Института демографии имени М.В. Птухи считают, что четверть крымских татар от их численности по состоянию на 1939 год погибла. Это почти 50 тыс. человек – из-за тяжелых условий проживания в спецпоселениях, голода, болезней, тяжелого труда, — рассказал историк.

Как власти СССР объясняли фактический геноцид крымскотатарского народа

10 мая 1944 года народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия направил Сталину докладную записку, в которой содержалось “обоснование” необходимости выселения крымских татар.

Там говорилось о якобы массовом коллаборационизме крымских татар и нежелательности проживания на приграничной территории.

— Многие ученые считают, что вторая причина, о которой написал Берия, проживание в приграничном регионе, сыграла ключевую роль. Советский Союз вынашивал реализацию имперских мечтаний еще с империи Романовых и стремился распространить свое влияние на Босфор и Дарданеллы. Поэтому, готовясь к вероятному конфликту с Турцией, в приграничных регионах проводили чистки потенциально нелояльного населения, — рассказал Андрей Иванец.

Историк отметил, что подобный геноцид крымскотатарского народа привел не только к чрезвычайно тяжелым демографическим потерям, но и к уничтожению культурного наследия крымских татар.

— В Крыму зачищались практически любые упоминания о крымских татарах, большинство географических названий было изменено, уничтожались памятники истории культуры крымских татар, мечети, кладбища, книжные собрания на крымскотатарском языке, а также другие предметы материального наследия, — добавил Иванец.

Путинская аннексия — как Россия ущемляет права крымских татар

Новым вызовом для крымских татар стала аннексия Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года.

— Захватчики уничтожили органы самоуправления крымскотатарского народа, в 2016 году они запретили Меджлис, один из двух высших органов самоуправления. Россия грубо нарушает приказ международного суда ООН, который по иску Украины еще в 2017 году обязал восстановить деятельность крымскотатарского народа. Оккупационный режим преследует многих крымских татар за религиозные убеждения, — сказал историк.

Андрей Иванец отметил, что крымскотатарский народ является одним из самых дискриминируемых сообществ в Крыму.

— Ситуация очень драматическая из-за того, что оккупанты преследуют активистов, проводят массовые обыски, задерживают крымских татар. Они создали такие условия, что часть народа была вынуждена покинуть свои дома в Крыму и уехать, — добавил он.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, много крымских татар стали незаконно призывать в оккупационную армию.

Это способствовало еще одному всплеску выездов крымских татар за пределы Крымского полуострова и создало новую травматизацию, которая не дала заживить раны 1944 года, когда в Кремле решили начать депортацию крымских татар.

