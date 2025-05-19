Согласован план обмена в формате 1000 на 1000 человек — Минобороны

Украинская сторона согласовала пошаговый план реализации обмена в формате 1000 на 1000 человек.

Об этом министр обороны Рустем Умеров заявил во время доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах.

Подготовка к обмену пленными

По словам министра обороны, украинская делегация провела работу в рамках и четко придерживаясь определенных президентом директив, несмотря на всю сложность и чувствительность переговоров в Стамбуле.

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Ключевой результат — предварительная договоренность об обмене в формате 1 000 на 1 000 человек, пояснил Умеров.

Он отметил, что этот важный обмен военнопленными между Украиной и Россией требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов.

— Согласован пошаговый план реализации договоренности с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна — вернуть каждого, — утверждает министр обороны.

С этой целью проведено заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. К работе привлечены все ключевые институты, среди которых — Минобороны, Главное управление разведки, СБУ, СВР, МВД и Офис уполномоченного по правам человека.

Кроме Умерова, в совещании приняли участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Источник : Минобороны

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