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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Узгоджено план обміну в форматі 1000 на 1000 осіб – Міноборони

Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Українська сторона узгодила покроковий план реалізації обміну в форматі 1000 на 1000 осіб.

Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо результатів переговорів у Туреччині та подальших кроків.

Підготовка до обміну полоненими

За словами міністра оборони, українська делегація провела роботу в рамках і чітко дотримуючись визначених президентом директив, попри всю складність і чутливість переговорів у Стамбулі.

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Ключовий результат – попередня домовленість про обмін у форматі 1 000 на 1 000 осіб, пояснив Умєров.

Він зазначив, що цей важливий обмін військовополоненими між Україною та Росією вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій.

– Узгоджено покроковий план реалізації домовленості з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна – повернути кожного, – стверджує міністр оборони.

З цією метою проведено засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених. До роботи залучено всі ключові інституції, серед яких – Міноборони, Головне управління розвідки, СБУ, СЗР, МВС і Офіс уповноваженого з прав людини.

Крім Умєрова, у нараді взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Міноборони України, Обмін полоненими, Рустем Умєров
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