Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Обмен пленными 1000 на 1000: Буданов рассказал, когда он может произойти

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ожидает, что масштабный обмен пленными с Россией по схеме 1000 на 1000 состоится на следующей неделе.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини.

Буданов об обмене 1000 на 1000

По словам руководителя ГУР, украинская сторона уже ведет работу над списками тех, кого можно будет вернуть в результате договоренного обмена.

Сейчас смотрят

– Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам будет обмен – кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать, — сказал Буданов.

У него также поинтересовались, видит ли он реальные перспективы этого обмена. В ответ глава ГУР сказал, что не видит для этого особых проблем.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые мирные переговоры России и Украины. К процессу была приобщена Турция.

После переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что одной из ключевых тем была инициатива обмена пленными в формате 1000 на 1000.

Впоследствии в ГУР сообщили о начале работы над формированием списков пленных, которые будут возвращены на Родину в рамках обмена в формате 1000 на 1000.

Читайте также
Чтобы сдвинуть переговоры: Турция предложила Украине и РФ обмен пленными — CNN
переговори у Стамбулі

Война в Украине, Кирилл Буданов, Обмін полоненими
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь