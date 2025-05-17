Обмен пленными 1000 на 1000: Буданов рассказал, когда он может произойти

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ожидает, что масштабный обмен пленными с Россией по схеме 1000 на 1000 состоится на следующей неделе.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини.

Буданов об обмене 1000 на 1000

По словам руководителя ГУР, украинская сторона уже ведет работу над списками тех, кого можно будет вернуть в результате договоренного обмена.

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– Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам будет обмен – кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать, — сказал Буданов.

У него также поинтересовались, видит ли он реальные перспективы этого обмена. В ответ глава ГУР сказал, что не видит для этого особых проблем.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые мирные переговоры России и Украины. К процессу была приобщена Турция.

После переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что одной из ключевых тем была инициатива обмена пленными в формате 1000 на 1000.

Впоследствии в ГУР сообщили о начале работы над формированием списков пленных, которые будут возвращены на Родину в рамках обмена в формате 1000 на 1000.

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