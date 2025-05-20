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Хочет выиграть время: Зеленский и Стубб обсудили стратегию Путина относительно войны

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со своим финским коллегой Александром Стуббом о давлении на россиян и как скоординировать дипломатию на настоящие результаты.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский и Стубб провели разговор

Президенты Украины и Финляндии обсудили детали вчерашнего разговора с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Зеленского, дипломатия должна быть скоординированной и настроенной на настоящие результаты.

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— Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны, — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что конец войне надо положить за столом переговоров. В то же время на этом столе должны быть четкие и реалистичные предложения по прекращению войны.

— Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия, — заявил Владимир Зеленский.

Сегодня Зеленский также имеет запланированные разговоры и с другими партнерами.

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Президент США Дональд Трамп после завершения двухчасового телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным рассказал, что стороны договорились о немедленном начале переговоров между РФ и Украиной о прекращении огня и завершении войны.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Санкції проти Росії, Фінляндія
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