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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Хоче виграти час: Зеленський та Стубб обговорили стратегію Путіна щодо війни

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі своїм фінським колегою Александром Стуббом про тиск на росіян та як скоординувати дипломатію на справжні результати.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський та Стубб провели розмову

Президенти України та Фінляндії обговорили деталі вчорашньої розмови з американським президентом Дональдом Трампом. За словами Зеленського, дипломатія має бути скоординованою та налаштованою на справжні результати.

Зараз дивляться

– Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни, – наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що край війні треба покласти за столом переговорів. Водночас на цьому столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції щодо припинення війни.

– Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки, – заявив Володимир Зеленський.

Сьогодні Зеленський також має заплановані розмови і з іншими партнерами.

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Президент США Дональд Трамп після завершення двогодинної телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним розповів, що сторони домовилися про негайний початок переговорів між РФ та Україною щодо припинення вогню та завершення війни.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Санкції проти Росії, Фінляндія
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