Хоче виграти час: Зеленський та Стубб обговорили стратегію Путіна щодо війни

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі своїм фінським колегою Александром Стуббом про тиск на росіян та як скоординувати дипломатію на справжні результати.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський та Стубб провели розмову

Президенти України та Фінляндії обговорили деталі вчорашньої розмови з американським президентом Дональдом Трампом. За словами Зеленського, дипломатія має бути скоординованою та налаштованою на справжні результати.

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– Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни, – наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що край війні треба покласти за столом переговорів. Водночас на цьому столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції щодо припинення війни.

– Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки, – заявив Володимир Зеленський.

Сьогодні Зеленський також має заплановані розмови і з іншими партнерами.

Президент США Дональд Трамп після завершення двогодинної телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним розповів, що сторони домовилися про негайний початок переговорів між РФ та Україною щодо припинення вогню та завершення війни.

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