Будут судить экс-заместителя секретаря СНБО – Офис генпрокурора

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и трех сотрудников ФСБ РФ.

По данным из открытых источников, речь идет, в частности, об экс-заместителе секретаря СНБО Владимире Сивковиче.

Что известно о суде над Владимиром Сивковичем

Экс-заместителю секретаря СНБО Украины правоохранители инкриминируют участие в преступной организации и государственную измену (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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По данным расследования, экс-чиновник, находясь на территории России, негласно сотрудничал с представителями государства-агрессора.

Обвиняемый, отмечают в Офисе генпрокурора, активно участвовал в преступной организации и действовал под руководством сотрудников ФСБ РФ.

В частности, экс-замсекретаря СНБО систематически получал от бывшего руководителя Главного управления СБУ в АР Крым (речь идет об Олеге Кулиниче, который в то время был действующим офицером по особым поручениям руководства СБУ) информацию о происходящих в государстве процессах и непосредственно в правоохранительном органе.

Эти данные экс-чиновник передавал сотрудникам ФСБ РФ, чтобы враг мог влиять на СБУ.

К слову, обвинительный акт в отношении экс-руководителя ГУ СБУ в АР Крым, обвиняемого не только в государственной измене и участии в преступной организации, но и самовольном оставлении места службы и завладении оружием, находится на рассмотрении в суде.

Сотрудникам ФСБ РФ, с которыми сотрудничал Владимир Сивкович, инкриминируют создание, руководство, участие в преступной организации и шпионаже (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины).

Источник : Офис генпрокурора

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