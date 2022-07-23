Июль, 23 в 14:58

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в госизмене экс-заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиру Сивковичу. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.

Как проинформировали в пресс-службе ГБР, кроме Сивковича, подозрение также получили трое сотрудников Федеральной службы безопасности России.

По данным следствия, 5-я служба ФСБ РФ сформировала преступную организацию, цель которой – разведывательная и подрывная деятельность против нашего государства. Ее возглавил Игорь Чумаков – руководитель 9-го (так называемого “украинского”) управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ. К преступной организации были привлечены и другие сотрудники ФСБ, в частности, Александр Чулиндин и Марина Терентьева, а также сотрудники других российских госорганов.

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Кроме того, ФСБ привлекла и представителей бывших украинских властей, которые после Революции Достоинства в 2014 году сбежали в Москву. Среди них был и Владимир Сивкович – экс-нардеп от Партии регионов, бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова (2010 год) и экс-заместитель секретаря СНБО (в 2010-2013 годах).

В эту преступную группу входил и недавно задержанный экс-начальник Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич, который привлекал других граждан Украины.

– Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины, — подчеркнули в ГБР.

Известно, что для прикрытия Сивкович создал в Москве “политический офис”. Его работники якобы занимались “общественно-политической деятельностью”, однако на самом деле осуществляли разведывательно-подрывные действия против Украины.

– Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины и способных оказывать помощь работникам ФСБ, – уточнили в ведомстве.

Сивковичу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

В то же время сотрудники ФСБ РФ Чумаков, Чулиндин и Терентьева получили подозрение по ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Как известно, 16 июля этого года ГБР и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию по задержанию бывшего начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича. Следователи установили факты его сотрудничества со спецслужбами России. Кулинич передавал им разведывательную информацию против Украины.

Ему сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

На днях суд избрал Кулиничу меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября без залога.