Судитимуть екс-заступника секретаря РНБО – Офіс генпрокурора
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України та трьох співробітників ФСБ РФ.
За даними з відкритих джерел, ідеться, зокрема, про ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.
Що відомо про суд над Володимиром Сівковичем
Ексзаступнику секретаря РНБО України правоохоронці інкримінують участь у злочинній організації та державну зраду (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Санкція цих статей передбачає до 15 років тюрми із конфіскацією майна або без.
За даними розслідування, експосадовець, перебуваючи на території Росії, негласно співпрацював із представниками держави-агресора.
Обвинувачений, зауважують в Офісі генпрокурора, активно брав участь у злочинній організації та діяв під керівництвом співробітників ФСБ РФ.
Зокрема, ексзаступник секретаря РНБО систематично отримував від колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим (ідеться про Олега Кулініча, який на той час був чинним офіцером з особливих доручень керівництва СБУ) інформацію про процеси, які відбуваються в державі й безпосередньо в правоохоронному органі.
Ці дані експосадовець передавав співробітникам ФСБ РФ, щоб ворог міг впливати на СБУ.
До слова, обвинувальний акт щодо екскерівника ГУ СБУ в АР Крим, якого обвинувачують не лише в державній зраді та участі у злочинній організації, а й самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю, перебуває на розгляді в суді.
Співробітникам ФСБ РФ, із якими співпрацював Володимир Сівкович, інкримінують створення, керівництво, участь у злочинній організації та шпигунство (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України).