Судитимуть екс-заступника секретаря РНБО – Офіс генпрокурора

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України та трьох співробітників ФСБ РФ.

За даними з відкритих джерел, ідеться, зокрема, про ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Що відомо про суд над Володимиром Сівковичем

Ексзаступнику секретаря РНБО України правоохоронці інкримінують участь у злочинній організації та державну зраду (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

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За даними розслідування, експосадовець, перебуваючи на території Росії, негласно співпрацював із представниками держави-агресора.

Обвинувачений, зауважують в Офісі генпрокурора, активно брав участь у злочинній організації та діяв під керівництвом співробітників ФСБ РФ.

Зокрема, ексзаступник секретаря РНБО систематично отримував від колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим (ідеться про Олега Кулініча, який на той час був чинним офіцером з особливих доручень керівництва СБУ) інформацію про процеси, які відбуваються в державі й безпосередньо в правоохоронному органі.

Ці дані експосадовець передавав співробітникам ФСБ РФ, щоб ворог міг впливати на СБУ.

До слова, обвинувальний акт щодо екскерівника ГУ СБУ в АР Крим, якого обвинувачують не лише в державній зраді та участі у злочинній організації, а й самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю, перебуває на розгляді в суді.

Співробітникам ФСБ РФ, із якими співпрацював Володимир Сівкович, інкримінують створення, керівництво, участь у злочинній організації та шпигунство (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України).

Джерело : Офіс генпрокурора

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