Когда начинает цвести амброзия: периоды цветения

Амброзия – это коварное растение, которое вызывает у многих людей сильную аллергическую реакцию. Ее пыльца, разносимая ветром на большие расстояния, является одним из самых распространенных аллергенов.

Факты ICTV узнавали, когда цветет амброзия в Украине и как уберечь себя от аллергии.

Период цветения амброзии в разных частях Украины

Амброзия начинает цвести в конце июля или начале августа и продолжает до середины октября.

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Когда начинает цвести амброзия в разных регионах Украины:

На севере Украины растение начинает цвести в августе, а заканчивает в конце сентября.

В центре Украины цветение растения начинается с конца июля и продолжается до сентября.

Западная Украина страдает от амброзии с августа по сентябрь.

В восточной части Украины амброзия цветет в августе-сентябре.

На юге страны растение начинает свое цветение с августа и заканчивает в сентябре.

Когда цветет амброзия, ее пыльца вызывает сильные аллергические реакции, проявляющиеся в виде:

Насморка

Чихания

Зуда в глазах

Слезотечения

Кашля

Одышки

Кожных высыпаний

Аллергия на амброзию значительно снижает качество жизни, мешая работе, учебе и отдыху. В тяжелых случаях аллергия на амброзию может привести к развитию бронхиальной астмы и других серьезных заболеваний.

Как защититься от аллергии на амброзию

Ограничьте пребывание на улице в период цветения, особенно в утренние часы, когда концентрация пыльцы в воздухе наиболее высока.

Чаще проводите влажную уборку в помещении. Это поможет уменьшить количество пыльцы в доме.

Закрывайте окна и двери, включайте кондиционер. Проконсультируйтесь с врачом для подбора подходящего антигистаминного лекарства.

Носите медицинскую маску. Она поможет защитить дыхательные пути от пыльцы.

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