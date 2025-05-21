Когда начинает цвести амброзия: периоды цветения
Амброзия – это коварное растение, которое вызывает у многих людей сильную аллергическую реакцию. Ее пыльца, разносимая ветром на большие расстояния, является одним из самых распространенных аллергенов.
Факты ICTV узнавали, когда цветет амброзия в Украине и как уберечь себя от аллергии.
Период цветения амброзии в разных частях Украины
Амброзия начинает цвести в конце июля или начале августа и продолжает до середины октября.
Когда начинает цвести амброзия в разных регионах Украины:
- На севере Украины растение начинает цвести в августе, а заканчивает в конце сентября.
- В центре Украины цветение растения начинается с конца июля и продолжается до сентября.
- Западная Украина страдает от амброзии с августа по сентябрь.
- В восточной части Украины амброзия цветет в августе-сентябре.
- На юге страны растение начинает свое цветение с августа и заканчивает в сентябре.
Когда цветет амброзия, ее пыльца вызывает сильные аллергические реакции, проявляющиеся в виде:
- Насморка
- Чихания
- Зуда в глазах
- Слезотечения
- Кашля
- Одышки
- Кожных высыпаний
Аллергия на амброзию значительно снижает качество жизни, мешая работе, учебе и отдыху. В тяжелых случаях аллергия на амброзию может привести к развитию бронхиальной астмы и других серьезных заболеваний.
Как защититься от аллергии на амброзию
Ограничьте пребывание на улице в период цветения, особенно в утренние часы, когда концентрация пыльцы в воздухе наиболее высока.
Чаще проводите влажную уборку в помещении. Это поможет уменьшить количество пыльцы в доме.
Закрывайте окна и двери, включайте кондиционер. Проконсультируйтесь с врачом для подбора подходящего антигистаминного лекарства.
Носите медицинскую маску. Она поможет защитить дыхательные пути от пыльцы.