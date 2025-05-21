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Коли починає цвісти амброзія: періоди цвітіння

когда начинает цвести амброзия
Фото: Pixabay

Амброзія – це підступна рослина, яка провокує у багатьох людей сильну алергічну реакцію. Її пилок, що розноситься вітром на великі відстані, є одним із найпоширеніших алергенів.

Факти ICTV дізнавалися, коли цвіте амброзія в Україні та як уберегтися від алергії.

Період цвітіння амброзії в різних частинах України

Амброзія починає цвісти наприкінці липня або на початку серпня і продовжує до середини жовтня.

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Коли починає цвісти амброзія в різних регіонах України:

  • На півночі України рослина починає цвісти в серпні, а закінчує наприкінці вересня.
  • У центрі України цвітіння рослини починається з кінця липня і триває до вересня.
  • Західна Україна потерпає від амброзії з серпня до вересня.
  • У східній частині України амброзія цвіте в серпні-вересні.
  • На півдні країни рослина починає своє цвітіння з серпня і закінчує у вересні.

Коли цвіте амброзія, її пилок спричиняє сильні алергічні реакції, що проявляються у вигляді:

  • Нежитю
  • Чхання
  • Свербежу в очах
  • Сльозотечі
  • Кашлю
  • Задишки
  • Шкірних висипань

Алергія на амброзію значно знижує якість життя, заважаючи роботі, навчанню та відпочинку. У важких випадках алергія на амброзію може призвести до розвитку бронхіальної астми та інших серйозних захворювань.

Як захиститися від алергії на амброзію

Обмежте перебування на вулиці в період цвітіння, особливо в ранкові години, коли концентрація пилку в повітрі найвища.

Частіше проводьте вологе прибирання в приміщенні. Це допоможе зменшити кількість пилку в будинку.

Закривайте вікна та двері, вмикайте кондиціонер. Проконсультуйтеся з лікарем для підбору відповідних антигістамінних ліків.

Носіть медичну маску. Вона допоможе захистити дихальні шляхи від пилку.

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Амброзія
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