Коли починає цвісти амброзія: періоди цвітіння
Амброзія – це підступна рослина, яка провокує у багатьох людей сильну алергічну реакцію. Її пилок, що розноситься вітром на великі відстані, є одним із найпоширеніших алергенів.
Факти ICTV дізнавалися, коли цвіте амброзія в Україні та як уберегтися від алергії.
Період цвітіння амброзії в різних частинах України
Амброзія починає цвісти наприкінці липня або на початку серпня і продовжує до середини жовтня.
Коли починає цвісти амброзія в різних регіонах України:
- На півночі України рослина починає цвісти в серпні, а закінчує наприкінці вересня.
- У центрі України цвітіння рослини починається з кінця липня і триває до вересня.
- Західна Україна потерпає від амброзії з серпня до вересня.
- У східній частині України амброзія цвіте в серпні-вересні.
- На півдні країни рослина починає своє цвітіння з серпня і закінчує у вересні.
Коли цвіте амброзія, її пилок спричиняє сильні алергічні реакції, що проявляються у вигляді:
- Нежитю
- Чхання
- Свербежу в очах
- Сльозотечі
- Кашлю
- Задишки
- Шкірних висипань
Алергія на амброзію значно знижує якість життя, заважаючи роботі, навчанню та відпочинку. У важких випадках алергія на амброзію може призвести до розвитку бронхіальної астми та інших серйозних захворювань.
Як захиститися від алергії на амброзію
Обмежте перебування на вулиці в період цвітіння, особливо в ранкові години, коли концентрація пилку в повітрі найвища.
Частіше проводьте вологе прибирання в приміщенні. Це допоможе зменшити кількість пилку в будинку.
Закривайте вікна та двері, вмикайте кондиціонер. Проконсультуйтеся з лікарем для підбору відповідних антигістамінних ліків.
Носіть медичну маску. Вона допоможе захистити дихальні шляхи від пилку.