В Мадриде застрелили Андрея Портнова: что известно

В пригороде Мадрида возле американской школы застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в испанской полиции.

Убийство Портнова: что известно

Так, мадридская полиция в 9.15 утра получила звонок о стрельбе в гражданина Украины возле элитной американской школы, расположенной в Посуэло-де-Аларкон.

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По данным радиостанции Cadena SER, Портнов отвозил своих детей в школу. Выстрелы раздались, когда мужчина садился в свою машину. По предварительной информации, в Портнова выстрелили пять раз — четыре раза в грудь и один в голову.

Источники в полиции сообщают, что у ворот школы жертву ждал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся.

Ряд украинских СМИ, в частности, Суспільне, Украинская правда, Радио Свобода со ссылкой на источники в разведке и в окружении экс-политика подтвердили, что Портнова застрелили.

Что известно об Андрее Портнове

Андрей Портнов был старшим помощником бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и народным депутатом нескольких созывов. С 2021 года Портнов находился под санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине.

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании установил, что Портнов всячески пытался дискредитировать Революцию Достоинства (2013-2014) и европейские реформы в Украине. Для распространения в соцсетях своих тезисов Портнов использовал ботов.

В марте 2022 года журналисты Схем установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в Москве совместно с друзьями главы российского МИД Сергея Лаврова. По данным журналистов Схем, Андрей Портнов выехал из Украины 3 июня 2022 года.

Ранее центр Миротворец обнародовал исследование дампа электронной почты Бориса Рапопорта, который работал в Кремле в команде Владислава Суркова, когда тот руководил проектом “Новороссия”.

Среди почты есть письма от лица, которое называет себя Рашидович Казбек. По данным Миротворца, через Казбека в Кремль попадали планы оперативно-розыскных мероприятий украинских правоохранителей в отношении лиц, в которых заинтересована Москва.

Казбек также занимался целевыми информационными кампаниями по дискредитации органов государственной власти Украины и государственных деятелей. Кроме того, в интересах Кремля при посредничестве Казбека украинские суды принимали решения в ущерб интересам нашего государства.

Специалисты Миротворца установили, что Казбеком на самом деле является Андрей Портнов.

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