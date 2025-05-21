У Мадриді застрелили Андрія Портнова: що відомо

У передмісті Мадрида біля американської школи застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в іспанській поліції.

Вбивство Портнова: що відомо

Так, мадридська поліція о 9.15 ранку отримала дзвінок до про стрілянину в громадянина України біля елітної американської школи, розташованої в Посуело-де-Аларкон.

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За даними радіостанції Cadena SER, Портнов відвозив своїх дітей до школи. Постріли пролунали, коли чоловік сідав у свою автівку. За попередньою інформацією, у Портнова вистрілили п’ять разів – чотири рази у груди і один у голову.

Джерела в поліції повідомляють, що біля воріт школи жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під’їхав, він вистрілив у нього, а потім втік.

Низка українських ЗМІ, зокрема, Суспільне, Українська правда, Радіо Свобода із посиланням на джерела в розвідці та в оточенні експолітика підтвердили, що Портнова застрелили.

Що відомо про Андрія Портнова

Андрій Портнов був старшим помічником колишнього президента-вікача Віктора Януковича та народним депутатом кількох скликань. З 2021 року Портнов перебував під санкціями США у зв’язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні встановив, що Портнов усіляко намагався дискредитувати Революцію Гідності (2013-2014) та європейські реформи в Україні. Для поширення в соцмережах своїх тез Портнов використовував ботів.

У березні 2022 року журналісти Схем встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями очільника російського МЗС Сергія Лаврова. За даними журналістів Схем, Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.

Раніше центр Миротворець оприлюднив дослідження дампу електронної пошти Бориса Рапопорта, який працював у Кремлі у команді Владислава Суркова, коли той керував проєктом “Новоросія”.

Серед пошти є листи від особи, яка називає себе Рашидович Казбек. За даними Миротворця, через Казбека в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів українських правоохоронців щодо осіб, в яких зацікавлена Москва.

Казбек також займався цільовими інформаційними кампаніями з дискредитації органів державної влади України та державних діячів. Крім того, в інтересах Кремля за посередництва Казбека українські суди ухвалювати рішення на шкоду інтересам нашої держави.

Фахівці Миротворця встановили, що Казбеком насправді є Андрій Портнов.

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