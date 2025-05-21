Кто такой Андрей Портнов: почему его называют архитектором судебной системы

21 мая 2025 года в Мадриде был застрелен Андрей Портнов – бывший народный депутат и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича.

Кто такой Андрей Портнов, какую роль играл во времена Януковича и почему его имя снова оказалось в заголовках — читайте в эксклюзивном интервью с первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты Украины Михаилом Непраном.

Кто такой Андрей Портнов

Михаил Непран знаком с Андреем Портновым с 2000-х. Они вместе работали в Государственной комиссии по ценным бумагам.

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– Портнов был членом комиссии, а я — руководителем аппарата. Это был период бурных изменений: активная фаза перераспределения собственности, приватизационные скандалы, резонансные дела типа Криворожстали, Динамо Киев, облгазов и облэнерго, — вспоминает Михаил Непран.

По его словам, Портнов тогда уже зарекомендовал себя как “умный, прагматичный, иногда даже циничный” юрист.

– Надо отдать должное – он был умный и успешный адвокат. Активно мыслящий и творческий юрист. Как говорил мой коллега о Лазаренко: его недостатки – это продолжение его добродетелей. Так и Портнов: при своей циничности – системный и эффективный, – подчеркивает Непран.

Андрей Портнов: что сделал для Украины

Одним из самых выдающихся результатов его карьеры стало принятие Уголовного процессуального кодекса, действующего до сих пор.

– Благодаря ему этот кодекс во времена Януковича и был принят. Он собрал группу специалистов, руководил работой. И, по сути, мы до сих пор живем по этому документу, — отмечает Непран.

Еще одной реформой, которую продвигал Портнов, была декриминализация контрабанды — тема, вызывающая множество споров.

– Его логика была проста: зачем сажать контрабандиста в тюрьму, если он и оттуда будет руководить? Лучше – штраф. Так государство, по крайней мере, что-то получит, — объясняет Непран его позицию.

В своей должности первого заместителя главы Администрации президента в период Януковича Портнов оказал значительное влияние на судебную и правоохранительную системы.

– Он влиял на назначение судей. А если влияешь на назначение – автоматически влияешь на принятие решений. Его не зря называли архитектором судебной системы времен Януковича, — говорит Непран.

Однако Портнов оставался фигурой политически гибкой: в разное время его связывали с разными силами — от Блока Юлии Тимошенко до команды Коломойского.