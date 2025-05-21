Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Эксклюзив
Эксклюзив
Анастасия Кожушко, редактор ленты
11 мин.

Кто такой Андрей Портнов: почему его называют архитектором судебной системы

Кто такой Андрей Портнов: биография, дети, жена и уголовные дела
Фото: Факти ICTV

21 мая 2025 года в Мадриде был застрелен Андрей Портнов – бывший народный депутат и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича.

Кто такой Андрей Портнов, какую роль играл во времена Януковича и почему его имя снова оказалось в заголовках — читайте в эксклюзивном интервью с первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты Украины Михаилом Непраном.

Кто такой Андрей Портнов

Михаил Непран знаком с Андреем Портновым с 2000-х. Они вместе работали в Государственной комиссии по ценным бумагам.

Сейчас смотрят

– Портнов был членом комиссии, а я — руководителем аппарата. Это был период бурных изменений: активная фаза перераспределения собственности, приватизационные скандалы, резонансные дела типа Криворожстали, Динамо Киев, облгазов и облэнерго, — вспоминает Михаил Непран.

По его словам, Портнов тогда уже зарекомендовал себя как “умный, прагматичный, иногда даже циничный” юрист.

– Надо отдать должное – он был умный и успешный адвокат. Активно мыслящий и творческий юрист. Как говорил мой коллега о Лазаренко: его недостатки – это продолжение его добродетелей. Так и Портнов: при своей циничности – системный и эффективный, – подчеркивает Непран.

Андрей Портнов: что сделал для Украины

Одним из самых выдающихся результатов его карьеры стало принятие Уголовного процессуального кодекса, действующего до сих пор.

– Благодаря ему этот кодекс во времена Януковича и был принят. Он собрал группу специалистов, руководил работой. И, по сути, мы до сих пор живем по этому документу, — отмечает Непран.

Еще одной реформой, которую продвигал Портнов, была декриминализация контрабанды — тема, вызывающая множество споров.

– Его логика была проста: зачем сажать контрабандиста в тюрьму, если он и оттуда будет руководить? Лучше – штраф. Так государство, по крайней мере, что-то получит, — объясняет Непран его позицию.

В своей должности первого заместителя главы Администрации президента в период Януковича Портнов оказал значительное влияние на судебную и правоохранительную системы.

– Он влиял на назначение судей. А если влияешь на назначение – автоматически влияешь на принятие решений. Его не зря называли архитектором судебной системы времен Януковича, — говорит Непран.

Однако Портнов оставался фигурой политически гибкой: в разное время его связывали с разными силами — от Блока Юлии Тимошенко до команды Коломойского.

Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Было ли Евровидение в Украине: история украинских триумфов на конкурсе
было ли Евровидение в Украине
Как заказать справку о несудимости через Дію: инструкция
як замовити довідку про несудимість через Дію
Завершение торгового соглашения с ЕС: чего ждать Украине после 5 июня 2025 года
завершення торговельної угоди з ЄС
Новая эра поиска в Украине: AI Overviews от Google уже доступны
AI Overviews
Без таурина: ученые нашли новый способ побороть рак крови
дослідження
Портнов і Тимошенко

Фото: УНІАН

– Злые языки говорили, что он попал в список партии Юлии Тимошенко по квоте Коломойского, где юридически обслуживал команду. Во время выборов его телефон звонил круглосуточно – из всех регионов звонили, консультировались, – вспоминает Непран.

Портнова также запомнили за специфическое чувство юмора, которое проявлялось и в юридическом троллинге.

— Он мог вынести решение суда, которым одного из политиков признавал святым — “далеко святым”. Или кого-нибудь объявить неполноценным в психическом смысле. Это было смешно и щекотно, – рассказывает Непран.

Как Портнов связан с Януковичем

По словам Непрана, в команде Януковича Портнов был скорее профессионалом, а не другом президента.

– С Януковичем у него, думаю, не было дружбы. Дружить с таким руководителем, как Янукович, бесполезно. Его пригласили в команду как профессионала. Он был независимым и самостоятельным, – вспоминает он.

Кто такой Андрей Портнов: биография, дети, жена и уголовные дела Фото 2

Фото: УНІАН

Портнов и его уголовные дела

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину, но впоследствии выиграл суды в ЕС и добился снятия санкций.

– Я знаю, что он подал в Европейский суд и выиграл. С него были сняты санкции – юридически он доказал свою правоту, – вспоминает Непран.

Личная жизнь Портнова была вне публичного внимания. По словам Непрана, у него есть жена, с которой они встречались на мероприятиях, но о детях ему ничего не известно.

После 2022 года Портнов фактически исчез с публичного поля. Михаил Непран подтверждает, что не видел его после начала полномасштабной войны.

– До войны я его видел – встречался с людьми, решал вопросы. А после начала где-то исчез. Могут быть любые предположения, в каких ситуациях он участвовал. Но зная его характер — могли быть дела самые разные, – добавил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Завершая разговор, Непран добавил: “Когда ты подписываешь документ — кому-то делаешь хорошо, а кому-то плохо. Конечно, у него были и враги. И в Украине, и за рубежом. Это часть жизни человека, который принимает решение”.

Андрей Портнов – биография

Андрей Владимирович Портнов родился 27 октября 1973 года в Луганске.

Профессиональная деятельность стартовала в Государственной комиссии по ценным бумагам, где он быстро занял руководящие должности.

В дальнейшем вошел в команду Блока Юлии Тимошенко, в которой с 2005 по 2010 год руководил юридическим департаментом избирательного штаба.

Портнов дважды был избран народным депутатом от БЮТ, сосредотачивая внимание на судебной реформе.

Портнов Тимошенко

Фото: УНІАН

Впрочем, еще тогда его критиковали за причастность к сомнительным схемам в парламентских комитетах, включая обвинения в создании так называемой юридической мафии.

После президентских выборов 2010 года, где Юлия Тимошенко потерпела поражение, Портнов неожиданно сменил политическую ориентацию, присоединившись к команде Виктора Януковича.

Он получил должность заместителя главы Администрации президента и возглавил управление, отвечавшее за реформу судоустройства.

В январе 2014 года, в разгар протестов на Майдане, Портнова связывали с подготовкой так называемых диктаторских законов, что существенно ограничивали права граждан.

Кто такой Андрей Портнов: биография, дети, жена и уголовные дела Фото 4

Фото: УНІАН

24 февраля 2014 года, на следующий день после побега Януковича, Портнов покинул Украину, заявив об угрозе жизни.

В мае 2019 года Портнов вернулся в Украину — за несколько дней до инаугурации президента Владимира Зеленского.

Этот шаг вызвал волну общественного возмущения, поскольку его считали символом реванша бывшей власти.

Попытка восстановиться в должности профессора в КНУ имени Тараса Шевченко вызвала студенческие протесты, заставившие университет отменить назначение.

Кто такой Андрей Портнов: биография, дети, жена и уголовные дела Фото 5

Фото: УНІАН

В 2021 году он попал в санкционный список США – Минфин обвинил его во влиянии на судебную систему Украины и “масштабной коррупции”. Ему заблокировали визу и финансовые счета.

В декабре 2024 года на сайте Кабмина появилась петиция с призывом к СНБО ввести санкции против Портнова.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Портнов покинул страну, вероятно, через Закарпатье, при поддержке чиновников.

Его сын также уехал, воспользовавшись волонтерским статусом.

21 мая 2025 года стало известно о его гибели в Мадриде — бывшего чиновника смертельно ранили из огнестрельного оружия. На момент гибели ему был 51 год.

Читайте также
Портнов выехал из Украины в начале лета, в ГПСУ не объясняют причину – СМИ
андрій портнов

Андрей Портнов, Віктор Янукович, Убийство
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь