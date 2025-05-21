Кто такой Андрей Портнов: почему его называют архитектором судебной системы
21 мая 2025 года в Мадриде был застрелен Андрей Портнов – бывший народный депутат и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича.
Кто такой Андрей Портнов, какую роль играл во времена Януковича и почему его имя снова оказалось в заголовках — читайте в эксклюзивном интервью с первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты Украины Михаилом Непраном.
Кто такой Андрей Портнов
Михаил Непран знаком с Андреем Портновым с 2000-х. Они вместе работали в Государственной комиссии по ценным бумагам.
– Портнов был членом комиссии, а я — руководителем аппарата. Это был период бурных изменений: активная фаза перераспределения собственности, приватизационные скандалы, резонансные дела типа Криворожстали, Динамо Киев, облгазов и облэнерго, — вспоминает Михаил Непран.
По его словам, Портнов тогда уже зарекомендовал себя как “умный, прагматичный, иногда даже циничный” юрист.
– Надо отдать должное – он был умный и успешный адвокат. Активно мыслящий и творческий юрист. Как говорил мой коллега о Лазаренко: его недостатки – это продолжение его добродетелей. Так и Портнов: при своей циничности – системный и эффективный, – подчеркивает Непран.
Андрей Портнов: что сделал для Украины
Одним из самых выдающихся результатов его карьеры стало принятие Уголовного процессуального кодекса, действующего до сих пор.
– Благодаря ему этот кодекс во времена Януковича и был принят. Он собрал группу специалистов, руководил работой. И, по сути, мы до сих пор живем по этому документу, — отмечает Непран.
Еще одной реформой, которую продвигал Портнов, была декриминализация контрабанды — тема, вызывающая множество споров.
– Его логика была проста: зачем сажать контрабандиста в тюрьму, если он и оттуда будет руководить? Лучше – штраф. Так государство, по крайней мере, что-то получит, — объясняет Непран его позицию.
В своей должности первого заместителя главы Администрации президента в период Януковича Портнов оказал значительное влияние на судебную и правоохранительную системы.
– Он влиял на назначение судей. А если влияешь на назначение – автоматически влияешь на принятие решений. Его не зря называли архитектором судебной системы времен Януковича, — говорит Непран.
Однако Портнов оставался фигурой политически гибкой: в разное время его связывали с разными силами — от Блока Юлии Тимошенко до команды Коломойского.
– Злые языки говорили, что он попал в список партии Юлии Тимошенко по квоте Коломойского, где юридически обслуживал команду. Во время выборов его телефон звонил круглосуточно – из всех регионов звонили, консультировались, – вспоминает Непран.
Портнова также запомнили за специфическое чувство юмора, которое проявлялось и в юридическом троллинге.
— Он мог вынести решение суда, которым одного из политиков признавал святым — “далеко святым”. Или кого-нибудь объявить неполноценным в психическом смысле. Это было смешно и щекотно, – рассказывает Непран.
Как Портнов связан с Януковичем
По словам Непрана, в команде Януковича Портнов был скорее профессионалом, а не другом президента.
– С Януковичем у него, думаю, не было дружбы. Дружить с таким руководителем, как Янукович, бесполезно. Его пригласили в команду как профессионала. Он был независимым и самостоятельным, – вспоминает он.
Портнов и его уголовные дела
После Революции Достоинства Портнов покинул Украину, но впоследствии выиграл суды в ЕС и добился снятия санкций.
– Я знаю, что он подал в Европейский суд и выиграл. С него были сняты санкции – юридически он доказал свою правоту, – вспоминает Непран.
Личная жизнь Портнова была вне публичного внимания. По словам Непрана, у него есть жена, с которой они встречались на мероприятиях, но о детях ему ничего не известно.
После 2022 года Портнов фактически исчез с публичного поля. Михаил Непран подтверждает, что не видел его после начала полномасштабной войны.
– До войны я его видел – встречался с людьми, решал вопросы. А после начала где-то исчез. Могут быть любые предположения, в каких ситуациях он участвовал. Но зная его характер — могли быть дела самые разные, – добавил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины.
Завершая разговор, Непран добавил: “Когда ты подписываешь документ — кому-то делаешь хорошо, а кому-то плохо. Конечно, у него были и враги. И в Украине, и за рубежом. Это часть жизни человека, который принимает решение”.
Андрей Портнов – биография
Андрей Владимирович Портнов родился 27 октября 1973 года в Луганске.
Профессиональная деятельность стартовала в Государственной комиссии по ценным бумагам, где он быстро занял руководящие должности.
В дальнейшем вошел в команду Блока Юлии Тимошенко, в которой с 2005 по 2010 год руководил юридическим департаментом избирательного штаба.
Портнов дважды был избран народным депутатом от БЮТ, сосредотачивая внимание на судебной реформе.
Впрочем, еще тогда его критиковали за причастность к сомнительным схемам в парламентских комитетах, включая обвинения в создании так называемой юридической мафии.
После президентских выборов 2010 года, где Юлия Тимошенко потерпела поражение, Портнов неожиданно сменил политическую ориентацию, присоединившись к команде Виктора Януковича.
Он получил должность заместителя главы Администрации президента и возглавил управление, отвечавшее за реформу судоустройства.
В январе 2014 года, в разгар протестов на Майдане, Портнова связывали с подготовкой так называемых диктаторских законов, что существенно ограничивали права граждан.
24 февраля 2014 года, на следующий день после побега Януковича, Портнов покинул Украину, заявив об угрозе жизни.
В мае 2019 года Портнов вернулся в Украину — за несколько дней до инаугурации президента Владимира Зеленского.
Этот шаг вызвал волну общественного возмущения, поскольку его считали символом реванша бывшей власти.
Попытка восстановиться в должности профессора в КНУ имени Тараса Шевченко вызвала студенческие протесты, заставившие университет отменить назначение.
В 2021 году он попал в санкционный список США – Минфин обвинил его во влиянии на судебную систему Украины и “масштабной коррупции”. Ему заблокировали визу и финансовые счета.
В декабре 2024 года на сайте Кабмина появилась петиция с призывом к СНБО ввести санкции против Портнова.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Портнов покинул страну, вероятно, через Закарпатье, при поддержке чиновников.
Его сын также уехал, воспользовавшись волонтерским статусом.
21 мая 2025 года стало известно о его гибели в Мадриде — бывшего чиновника смертельно ранили из огнестрельного оружия. На момент гибели ему был 51 год.