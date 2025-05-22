В ОП озвучили два следующих шага к прекращению войны РФ против Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил конкретные предложения Украины, направленные на разблокирование процесса мирного урегулирования войны с Россией.

Об этом он сообщил во время онлайн-встречи с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии.

Условия для переговоров

— Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ, — сказал руководитель Офиса президента Украины.

По его словам, сейчас идет работа по согласованию технических деталей и условий проведения этого обмена.

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Украина также призвала союзников усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, учитывая позицию Кремля.

Напомним, что во время предыдущих переговоров РФ выдвинула условия, которые Украина считает абсолютно неприемлемыми.

Например, официально принять нейтральный статус, отказаться от пяти украинских регионов, включая те, которые на сегодня находятся под контролем Украины, а также обязательства не требовать репараций.

Эти требования были единодушно отвергнуты украинской стороной как противоречащие Конституции Украины и суверенитету государства.

В контексте поиска новой платформы для переговоров новоизбранный Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как потенциальное место проведения следующего раунда мирного диалога.

Сейчас Украина продолжает консультироваться с партнерами из ЕС, США, Ватикана и международными организациями относительно дальнейшего пути к справедливому миру.

Источник: Андрей Ермак

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