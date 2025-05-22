В ОП озвучили два наступні кроки до припинення війни РФ проти України
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак озвучив конкретні пропозиції України, спрямовані на розблокування процесу мирного врегулювання війни з Росією.
Про це він повідомив під час онлайн-зустрічі з дипломатичними представниками країн Північної Європи та Балтії.
Умови для мирних переговорів
— Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі “1000 на 1000”. Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ, — сказав керівник Офісу президента України.
За його словами, наразі триває робота з узгодження технічних деталей та умов проведення цього обміну.
Україна також закликала союзників посилити санкційний тиск на Російську Федерацію з огляду на позицію Кремля.
Нагадаємо, що під час попередніх переговорів РФ висунула умови, які Україна вважає абсолютно неприйнятними.
Наприклад, офіційно прийняти нейтральний статус, відмовитися від п’яти українських регіонів, включно з тими, які на сьогодні перебувають під контролем України, а також зобов’язання не вимагати репарацій.
Ці вимоги були одностайно відкинуті українською стороною як такі, що суперечать Конституції України та суверенітету держави.
У контексті пошуку нової платформи для переговорів новообраний Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як потенційне місце проведення наступного раунду мирного діалогу.
Наразі Україна продовжує консультуватися з партнерами з ЄС, США, Ватикану та міжнародними організаціями щодо подальшого шляху до справедливого миру.
Джерело: Андрій Єрмак