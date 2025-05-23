Будет ли усиление мобилизации в Киеве: КГВА сделала заявление

В сети начали распространяться слухи о якобы усилении мобилизации в Киеве. Однако эта информация не соответствует действительности.

Слухи об усилении мобилизации в Киеве опроверг начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Усиление мобилизационных мероприятий в Киеве — фейк

Как пишет Ткаченко, сообщения об увеличении количества патрулей и участии дополнительных служб — фейк.

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— Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети, — фейк, — написал руководитель КГВА.

Ткаченко призвал доверять информации только из официальных источников.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в городе и области утром появилось больше мобильных групп ТЦК. К патрулированию якобы привлекли Нацгвардию, а на блокпостах присутствовали представители СБУ и Военной службы правопорядка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Тимур Ткаченко

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