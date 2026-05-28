Мужчинам после пятидесяти пяти лет сложнее выполнять задачи на боевых позициях, особенно в условиях повышенной физической нагрузки.

В то же время, это не означает, что они не могут проходить службу, ведь законодательство Украины предусматривает, что мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Факты ICTV узнавали у адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, возможна ли мобилизация мужчин 50-60 лет.

Возможна ли мобилизация мужчин 50-60 лет в 2026 году

Есть директива командующего Сухопутными войсками ВСУ, согласно которой их назначают в части обеспечения с учетом физического и психоэмоционального состояния. В то же время некоторые из этих подразделений могут выполнять задачи в зоне боевых действий.

— Действительно, существует такая директива, но, у нас подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Я слышала от своих клиентов, возраст которых более 55 лет, что их просто ставят на учет и не вручают боевых повесток. Но давайте будем откровенны: лица такого возраста также проходят военную службу, — отметила адвокат.

По словам адвоката, директива — это, по сути, разъяснение, а не нормативно-правовой акт, который подлежит обязательному исполнению. Порядок призыва граждан во время действия военного положения регулируется Законом Украины.

Кого мобилизуют после 50 лет

Как отметила на пресс-конференции заместитель начальника РТЦК в Киеве Лариса Козак, мужчины в возрасте 50+ обычно занимают должности водителей, логистов или тыловиков. Она также подчеркнула, что в ее практике лиц старше 50 лет не направляли непосредственно на боевые позиции.

По словам адвоката, в Украине мобилизация мужчин от 50 до 60 лет осуществляется в установленном порядке. Это означает, что лица старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях. Следовательно, мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет является законной и соответствует действующему законодательству.

Запретят ли мобилизацию мужчин после 50 лет

Сейчас лица старше 50 лет, не имеющие законных оснований для освобождения от военной службы, подлежат мобилизации.

