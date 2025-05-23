Чи буде посилення мобілізації в Києві: КМВА зробила заяву

У мережі почали ширитися чутки про нібито посилення мобілізації в Києві. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Чутки про посилення мобілізації в Києві спростував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram.

Посилення мобілізаційних заходів у Києві – фейк

Як пише Ткаченко, повідомлення про збільшення кількості патрулів та участь додаткових служб – фейк.

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– Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, які зараз ширяться мережею, – фейк, – написав керівник КМВА.

Ткаченко закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що в місті та області зранку з’явилося більше мобільних груп ТЦК. До патрулювання нібито залучили Нацгвардію, а на блокпостах були присутні представники СБУ та Військової служби правопорядку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Тимур Ткаченко

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