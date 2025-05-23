В этом году по сети интернет ходили слухи о возможном сокращении летних каникул.

Вовремя ли начнутся летние каникулы в Сумах в 2025 году и когда прозвучит последний звонок — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда последний звонок в Сумах в 2025 году

Согласно правительственному постановлению № 841, в Украине учебный год начался 2 сентября 2024 года и завершится 30 июня 2025 года.

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Однако каждое учебное заведение может самостоятельно определять продолжительность и структуру учебного года, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Поэтому последний звонок в Сумах состоится 30 мая. В этом году обучение проходило по плану, поэтому каникулы начнутся вовремя.

В июне некоторые школы города Сумы могут организовывать дополнительные факультативные занятия и экскурсии для школьников младших классов. Старшеклассники будут сдавать выпускные экзамены.

Итак, для большинства учеников последний звонок в Сумах в 2025 году состоится 30 мая, после чего начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа 2025 года включительно.

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