Когда летние каникулы в 2025 в Украине — дата начала и окончания
Согласно постановлению № 841 Кабинета министров, в учреждениях общего среднего образования продолжительность учебного года будет со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года.
Когда начнутся летние каникулы 2025 в школах Украины — читайте на Фактах ICTV.
Когда летние каникулы 2025 — дата
Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины (МОН), учебный год в 2025 году завершится 30 мая. В этот день в большинстве школ прозвучит последний звонок, после чего начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа.
Однако стоит отметить, что из-за военных действий, возможных перебоев с электроснабжением и учитывая ситуацию с безопасностью, школы могут самостоятельно корректировать продолжительность и даты каникул, адаптируя их к определенным условиям.
То есть педагогический совет каждого учебного заведения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах дат, утвержденных правительством.
В течение учебного года продолжительность каникул должна быть минимум 30 календарных дней.
График каникул на 2024-2025 год выглядит следующим образом:
- осенние каникулы — с 28 октября по 3 ноября 2024 года;
- зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года;
- весенние каникулы — с 24 марта по 30 марта 2025 года.
Летние каникулы 2025 года в Украине продлятся с 30 мая по 31 августа.
Это самый длительный и желанный отдых для школьников, ведь это время путешествий, посещение лагерей и отдыха на природе.