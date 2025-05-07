Когда летние каникулы в 2025 в Украине — дата начала и окончания

Согласно постановлению № 841 Кабинета министров, в учреждениях общего среднего образования продолжительность учебного года будет со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Когда начнутся летние каникулы 2025 в школах Украины — читайте на Фактах ICTV.

Когда летние каникулы 2025 — дата

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины (МОН), учебный год в 2025 году завершится 30 мая. В этот день в большинстве школ прозвучит последний звонок, после чего начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа.

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Однако стоит отметить, что из-за военных действий, возможных перебоев с электроснабжением и учитывая ситуацию с безопасностью, школы могут самостоятельно корректировать продолжительность и даты каникул, адаптируя их к определенным условиям.

То есть педагогический совет каждого учебного заведения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах дат, утвержденных правительством.

В течение учебного года продолжительность каникул должна быть минимум 30 календарных дней.

График каникул на 2024-2025 год выглядит следующим образом:

осенние каникулы — с 28 октября по 3 ноября 2024 года;

зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года;

весенние каникулы — с 24 марта по 30 марта 2025 года.

Летние каникулы 2025 года в Украине продлятся с 30 мая по 31 августа.

Это самый длительный и желанный отдых для школьников, ведь это время путешествий, посещение лагерей и отдыха на природе.

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