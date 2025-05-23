Цьогоріч мережею інтернет ширилися чутки про можливе скорочення літніх канікул.

Чи вчасно почнуться літні канікули у Сумах у 2025 році та коли пролунає останній дзвоник — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли останній дзвоник у Сумах у 2025 році

Згідно з урядовою постановою № 841, в Україні навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року і завершиться 30 червня 2025 року.

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Однак кожен навчальний заклад може самостійно визначати тривалість і структуру навчального року, залежно від безпекової ситуації.

Тож останній дзвоник у Сумах відбудеться 30 травня. Цього року навчання відбувалося за планом, тому канікули розпочнуться вчасно.

У червні деякі школи міста Суми можуть організовувати додаткові факультативні заняття та екскурсії для школярів молодших класів. Старшокласники будуть складати випускні екзамени (НМТ).

Отже, для більшості учнів останній дзвоник в Сумах у 2025 році відбудеться 30 травня, після чого розпочнуться літні канікули, які триватимуть до 31 серпня 2025 року включно.

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