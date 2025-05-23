Когда последний звонок в Луцке в 2025 году: дата начала каникул

Последний звонок в школах означает завершение учебного года и начало летних каникул. В разных регионах Украины эта дата может отличаться, ведь, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, учреждения могут самостоятельно определять продолжительность обучения и дату начала каникул.

Когда будет последний звонок в Луцке в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Последний звонок в школах Луцка 2025: когда начнутся каникулы

В 2025 году в Украине в большинстве школ праздник последнего звонка состоится 30 мая.

Сейчас смотрят

Однако в Луцке учебный процесс должен завершиться до 1 июня, а последние звонки в учреждениях среднего образования запланировали на 30 и 31 мая, отмечает директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Отмечается, что в течение года ученики должны учиться не менее 175 дней. Обучение в Луцкой городской территориальной общине шло по плану, поэтому в этом году каникулы начнутся вовремя.

Итак, в 2025 году обучение в школах закончится 31 мая, а с 1 июня в Луцке начнутся летние каникулы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.