Коли останній дзвоник в Луцьку у 2025 році: дата початку канікул

Останній дзвоник у школах означає завершення навчального року та початок літніх канікул. У різних регіонах України ця дата може відрізнятися, адже, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки, заклади можуть самостійно визначати тривалість навчання та дату початку канікул.

Коли буде останній дзвоник в Луцьку у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Останній дзвоник в школах Луцька 2025: коли почнуться канікули

У 2025 році в Україні у більшості шкіл свято останнього дзвоника відбудеться 30 травня.

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Проте у Луцьку навчальний процес має завершитися до 1 червня, а останні дзвінки в закладах середньої освіти запланували на 30 та 31 травня, зазначає директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Зазначається, що протягом року учні мають вчитися не менш як 175 днів. Навчання у Луцькій міській територіальній громаді йшло за планом, тому цього року канікули розпочнуться вчасно.

Отже, у 2025 році навчання у школах закінчиться 31 травня, а з 1 червня у Луцьку розпочнуться літні канікули.

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