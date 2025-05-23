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Украина уже имеет две трети средств на артиллерию, деньги на дроны — будут — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина уже имеет две трети средств, которые нужны на производство артиллерии и снарядов. Ожидаются дополнительные средства на производство дронов в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении.

Производство артиллерии и снарядов

Президент рассказал, что сегодня доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно задач для него.

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Первая задача — обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерии — снарядов. На сегодня уже есть результат — есть две трети средств.

Вторая задача — дополнительное финансирование на производство дронов в Украине. Зеленский заверил, что средства на дроны будут.

А еще Украина сейчас готовится к участию в заседании Группы семи.

Обмен пленных

По словам президента, сегодняшний этап обмена пленными — это единственный значимый результат встречи в Стамбуле — все остальное россияне пока блокируют.

— Сегодня дома почти 400 человек — 390. Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра — тоже следующие этапы. Формула — тысяча на тысячу… Спасибо всем нашим воинам на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Необходимо давление на Россию

Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к проведению обмена пленных и сегодня удалось вернуть в Украину почти 400 наших людей. Однако уже сейчас нужны дипломатические шаги для достижения реального мира.

По словам Зеленского, на сегодня нужна новая и действенная архитектура безопасности. Именно для этого Украина объединяет партнеров.

Президент отмечает, что самое время еще больше давить на Россию больше, чтобы в результате получить все то, что нужно.

— И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого меморандума, который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь, это точно издевательство над всем миром. Столько времени каждый день на войне — это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают, но мир должен считать, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Президент отметил необходимость новых санкций против России.

Артилеристи, Война в Украине, Владимир Зеленский, Дрони
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