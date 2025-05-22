Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с РФ — Зеленский
Украина готовит военную основу дипломатии к следующей технической встрече с российской стороной. Прилагаются усилия, чтобы будущие переговоры состоялись как можно быстрее.
Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Военная дипломатия Украины
Так, президент провел длительное совещание с военными, в частности с главнокомандующим Александром Сырским, руководителем Генштаба Андреем Гнатовым, присутствовали все разведки и Министерство обороны.
— Говорили о ситуации на нашем фронте, наших перспективах, нашей активности, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии — следующей технической встречи. Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее, — подчеркнул Зеленский.
По его словам, это в интересах Украины — не затягивать войну, однако быть готовыми к любому развитию ситуации.
Президент отметил, что Украина работает и готова к максимально быстрым шагам по реальному прекращению огня. Теперь такие же шаги должны быть и от России, а для этого мир должен давить на Путина.
— Нужна зеркальная готовность России. Сейчас ее нет, и без давления мира этого не изменить. Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное — нашей обороной, активными действиями, — заявил президент Владимир Зеленский.
16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры украинской и российской делегаций при посредничестве Турции и США.
СМИ сообщали, что во время переговоров в Стамбуле российская сторона выдвинула ряд нереалистичных условий.