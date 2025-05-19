Финляндия будет предоставлять снаряды Украине за счет доходов от активов РФ — Минобороны

Одной из участниц программы ЕС, которая предусматривает предоставление Украине военной помощи за счет доходов от замороженных в Европе российских активов, стала Финляндия. На это предусмотрено 90 млн евро.

О соответствующем соглашении с Еврокомиссией сообщает Министерство обороны Финляндии.

Предполагается, что Финляндия отправит Украине боеприпасы большого калибра. Снаряды будут закупаться у финского оборонпрома, их будут оплачивать за счет доходов от замороженных активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира.

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Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что одновременно такая схема обеспечивает рабочие места финской оборонной промышленности и оказывает поддержку Украине.

— Этот новый пакет, наряду с нашей национальной программой поддержки на 660 млн евро, будет способствовать развитию более прочной связи между финским ОПК и поддержкой Финляндией Украины. Это отличный пример того, на что способен финский ОПК, и это свидетельствует о том, что наши инвестиции в мощности производства дают результат, – отметил он.

Напомним, что 12 мая сообщалось, что ЕС выделит Украине €900 млн из доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы.

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