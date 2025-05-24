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Самый положительный результат: Келлог об обмене пленными между Украиной и РФ

Обмін полоненими
Фото: Офис президента

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог отреагировал на обмен пленными, который состоялся 23 мая между Украиной и Россией.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Келлог об обмене пленными

Келлог назвал обмен пленными “наиболее положительным результатом технических переговоров между Украиной и Россией”.

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– Наиболее положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: по 1000 солдат от каждой стороны должны быть репатриированы, и 400 из них уже вернулись, — написал он.

Кроме того, он выразил благодарность министру обороны Украины Рустему Умерову за помощь в достижении этой цели.

– Нам нужно прекращение огня, аа убийства должны прекратиться, — добавил Келлог.

В пятницу, 23 мая, начался первый этап обмена пленными по схеме 1000 на 1000. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула 390 своих граждан.

Обмены будут продолжаться в выходные — в субботу и воскресенье ожидается продолжение освобождения украинцев из плена.

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