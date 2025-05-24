Найпозитивніший результат: Келлог про обмін полоненими між Україною та РФ

Спецпредставник американського президента Кіт Келлог відреагував на обмін полоненими, що відбувся 23 травня між Україною та Росією.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Келлог про обмін полоненими

Келлог назвав обмін полоненими “найпозитивнішим результатом технічних переговорів між Україною та Росією”.

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– Найбільш позитивний результат технічних переговорів між Україною і Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: по 1000 солдатів від кожної сторони мають бути репатрійовані, і 400 з них вже повернулися, – написав він.

Крім того він висловив вдячність міністру оборони України Рустему Умєрову за допомогу у досягненні цієї мети.

– Нам потрібне припинення вогню, а вбивства мають припинитися, – додав Келлог.

У п’ятницю, 23 травня, розпочався перший етап обміну полоненими за схемою 1000 на 1000. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула 390 своїх громадян.

Обміни триватимуть у вихідні – у суботу та неділю очікується продовження звільнення українців із полону.

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