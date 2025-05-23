Мама, это я тебе звоню, я в Украине! Трогательные истории семей в день большого обмена 1000 на 1000

Масштабный обмен пленных собрал сотни людей, которые с нетерпением ждали известий о своих родных.

Обмен пленных 23 мая

Среди них много родственников морских пехотинцев. В День пехоты они верят в чудо.

– Это страшное боль, столько времени не знать ничего, – рассказывает Галина, сын которой предположительно находится в плену.

Уже два года у Галины не было ни известия о своем сыне. Она надеется, что именно он может быть среди 390 освобожденных из плена сегодня.

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– С февраля 23-го – полная неизвестность. Мой сын служил в Государственной специальной службе транспорта. У них создали 710-ю штурмовую роту. Пошли на задание 15 ребят. Нет, об одном мы ничего не знаем. В обмен первый раз. Возможно, ребята, которые выйдут, что-нибудь скажут. Возможно, кто-нибудь увидит, — рассказывает Галина, сын которой предположительно находится в плену.

Дарья с мамой впервые решили прийти на место встречи с освобожденными пленниками. Накануне ей приснилось ее папу освободили из русского плена.

– Мне приснилось, что папа мне говорит: Жди меня, солнышко. И я верю, что он может быть здесь, – рассказала она.

Освобожденные украинцы уже совершают первые звонки домой. Эмоции зашкаливают – родные не сдерживают слез.

– Мама, это я тебе звоню! Я в Украине, скоро увидимся! – это первые слова защитника к матери, вернувшейся из российского плена.

– Жив, здоров, все нормально, – сказал другой боец, во время первого разговора с семьей после месяцев в плену.

Обмен 1000 на 1000

Напомним, обмен пленных 1000 на 1000 начался в пятницу, 23 мая.

Как рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными, среди 390 освобожденных из плена – 270 военных и 120 гражданских.

Среди 270 защитников военнослужащие ВМС, Десантно-штурмовые войска, Сил территориальной обороны, а также Национальная гвардия Украины и Государственная пограничная служба.

Источник : Суспільне, Госпогранслужба, СБУ

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