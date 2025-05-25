Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №344 та №345 , которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 мая 2025 года о введении новых персональных санкций.

В новый санкционный список вошли такие люди и компании:

Ахмед Дудаев – помощник главы Чечни Рамзана Кадырова;

Сергей Лалакин – главарь Подольской криминальной группировки;

Сергей Михайлов – главарь Солнцевской криминальной группировки;

Геннадий Петров – главарь Тамбовской криминальной группировки;

Дмитрий Пунин – гражданин РФ;

Иван Банников – гражданин РФ;

Александр Матяшов – гражданин РФ;

ООО Укр Гейм Технолоджи;

ООО Транитадевелопмент;

ООО Турбо.ЮА.

Зеленский ввел санкции против Богуслаева и Мосийчука

Среди лиц, на которых распространяются ограничительные меры, – Александр Богуслаев, сын бывшего президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, а также Игорь Мосийчук, бывший народный депутат Украины.

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В санкционный список также внесли блогера Ростислава Шапошникова.

Что известно об Александре Богуслаеве

Напомним, 2 мая 2025 года, в результате международной спецоперации в Монако задержан сын бывшего руководителя Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева – Александр Богуслаев, которого подозревают в совместном с отцом хищении активов компании.

По данным следствия, сын с отцом незаконно завладели контрольным пакетом акций стратегического предприятия, который впоследствии был реализован за 650 миллионов долларов США.

Что известно об Игоре Мосийчуке

Игорь Мосийчук родился 5 мая 1972 в городе Лубны, Полтавская область.

Был депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, а также занимал должность первого заместителя председателя Комитета по законодательному обеспечению.

Ранее также являлся заместителем командира батальона Азов.

В сентябре 2015 года генеральный прокурор того времени Виктор Шокин публично обвинил Мосийчука в получении взятки, продемонстрировав видеозаписи, на которых депутат предлагает за денежное вознаграждение решить “некоторые вопросы” путем депутатских обращений и запросов.

После этого Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Мосийчука, что позволило привлечь его к уголовной ответственности. Его арестовали, однако через полтора года суд принял решение о возобновлении неприкосновенности, а Генеральная прокуратура закрыла дело.

В 2016 году стало известно, что Мосийчук не указал в декларации жилую недвижимость в Киевской области. Как выяснили журналисты 24 канала, дом был оформлен на водителя народного депутата, который, согласно резюме, имел доход около 4 500 гривен в месяц.

В 2017 году журналисты программы Наши Деньги с Денисом Бигусом обнаружили, что Мосийчук задекларировал автомобиль, стоимость которого была существенно занижена по сравнению с рыночной.

25 октября 2017 года на Мосийчука было совершено покушение.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году покинул страну.

28 марта 2024 года Центр противодействия дезинформации вместе с Кибердепартаментом СБУ включили канал Мосийчука в соцсети TikTok в список ресурсов, распространяющих враждебную дезинформацию.

Что известно о блогере Шапошникове

Ростислав Шапошников родился 22 марта 1986 года в Киеве. Работал журналистом в интернет- и печатных СМИ с 2006-го по 2009-й.

В январе 2012 года была создана общественная организация Дорожный контроль.

24 марта 2012-го на Шапошникова было совершено нападение: двое неизвестных во дворе его дома на Троещине насильно посадили его в джип, надели пакет на голову, вывезли за город, избили и оставили на дороге.

В августе 2014 года СМИ сообщили, что Шапошников попал в плен в кадровые военные России под Иловайском, находясь там как журналист вместе с украинскими военными.

Через несколько дней он вышел на связь и сообщил, что его уволили после личных переговоров.

Также в 2014 году Шапошников безуспешно баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва от партии 5.10, являясь членом этой политсилы.

Сейчас Шапошников ведет YouTube-канал, где выражает антиукраинскую позицию и критикует украинские власти.

Согласно документу, решение СНБО предусматривает применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Контроль за выполнением возложен на секретаря СНБО.

Согласно указу документ вступает в силу со дня его опубликования.

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