Розкрадання на $650 млн: у Монако затримали сина експрезидента Мотор Січі Богуслаєва

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора та за сприяння правоохоронних органів Франції та Князівства Монако викрила масштабну корупційну схему, пов’язану з АТ Мотор Січ.

Правоохоронці викрили масштабну схему, повʼязану з Мотор Січчю

За даними слідства, фігуранти незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій стратегічного підприємства, який згодом реалізували за 650 мільйонів доларів США.

У результаті міжнародної операції в Монако затримано сина колишнього керівника Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва – Олександра Богуслаєва, якого підозрюють у спільному з батьком розкраданні активів компанії.

Зараз дивляться

Слідство встановило, що до початку повномасштабного вторгнення РФ він сприяв привласненню акцій підприємства і подальшому їх продажу.

Серед дій, які дозволили провернути схему, була ініціація штучного заниження вартості акцій шляхом інвентаризації, після чого 65% паперів були викуплені за заниженою ціною.

Надалі значна частина цих активів була передана під контроль шести офшорних компаній, підконтрольних сину експрезидента Мотор Січі.

З метою легалізації активів їх реалізували іноземним компаніям, а отримані кошти витратили на купівлю елітного житла в Європі. В межах розслідування відбулись обшуки на віллі в Монако, де мешкав підозрюваний, а також у помешканнях пов’язаних осіб у Запоріжжі.

Сину колишнього керівника підприємства оголошено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання майна, здобутого злочинним шляхом, організованою групою в особливо великому розмірі).

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, нову підозру оголошено й самому експрезиденту Мотор Січі, який уже перебуває під вартою за обвинуваченнями у співпраці з державою-агресором.

Злочини екскерівника додатково кваліфіковано за статтями:

ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення майна в особливо великих розмірах службовою особою в складі організованої групи;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ — організація легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, у великих обсягах.

Нагадаємо, українське підприємство Мотор Січ під керівництвом В’ячеслава Богуслаєва роками співпрацювало з іранськими компаніями, які були під санкціями Заходу і світу, а також працювало на військово-промисловий комплекс Ірану.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.