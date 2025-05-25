Зеленський запровадив санкції проти сина Богуслаєва, екснардепа Мосійчука та блогера Шапошнікова

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №344 та №345, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 травня 2025 року щодо запровадження нових персональних санкцій.

До нового санкційного списку увійшли такі люди та компанії:

Серед осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, – Олександр Богуслаєв, син колишнього президента компанії Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва, а також Ігор Мосійчук, колишній народний депутат України.

До санкційного списку також внесли блогера Ростислава Шапошнікова.

Нагадаємо, 2 травня 2025 року, у результаті міжнародної спецоперації в Монако затримано сина колишнього керівника Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва – Олександра Богуслаєва, якого підозрюють у спільному з батьком розкраданні активів компанії.

За даними слідства, син з батьком незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій стратегічного підприємства, який згодом реалізували за 650 мільйонів доларів США.

Що відомо про Ігоря Мосійчука

Ігор Мосійчук народився 5 травня 1972 року в місті Лубни, Полтавська область.

Був депутатом Верховної Ради України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка, а також обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань законодавчого забезпечення.

Раніше також був заступником командира батальйону Азов.

У вересні 2015 року тодійшній генеральний прокурор Віктор Шокін публічно звинуватив Мосійчука в отриманні хабаря, продемонструвавши відеозаписи, на яких депутат пропонує за грошову винагороду вирішити “деякі питання” через депутатські звернення і запити.

Після цього Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності з Мосійчука, що дозволило притягнення його до кримінальної відповідальності. Його заарештували, однак через півтора року суд ухвалив рішення про поновлення недоторканності, а Генеральна прокуратура закрила справу.

У 2016 році стало відомо, що Мосійчук не вказав у декларації житлову нерухомість у Київській області. Як з’ясували журналісти 24 каналу, будинок був оформлений на водія народного депутата, який, згідно з резюме, мав дохід близько 4 500 гривень на місяць.

У 2017 році журналісти програми Наші Гроші з Денисом Бігусом виявили, що Мосійчук задекларував автомобіль, вартість якого була суттєво занижена порівняно з ринковою.

25 жовтня 2017 року на Мосійчука було скоєно замах.

Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році покинув країну.

28 березня 2024 року Центр протидії дезінформації разом із Кібердепартаментом СБУ додали канал Мосійчука у соцмережі TikTok до списку ресурсів, які поширюють ворожу дезінформацію.

Що відомо про блогера Шапошнікова

Ростислав Шапошніков народився 22 березня 1986 року в Києві. Працював журналістом в інтернет- і друкованих ЗМІ з 2006-го по 2009-й.

У січні 2012 року була створена громадська організація Дорожній контроль.

24 березня 2012 року на Шапошнікова було здійснено напад: двоє невідомих у дворі його будинку на Троєщині насильно посадили його в джип, наділи пакет на голову, вивезли за місто, побили та залишили на дорозі.

У серпні 2014 року ЗМІ повідомили, що Шапошніков потрапив у полон до кадрових військових Росії під Іловайськом, перебуваючи там як журналіст разом із українськими військовими.

Через кілька днів він вийшов на зв’язок і повідомив, що його звільнили після особистих переговорів.

Також у 2014 році Шапошніков безуспішно балотувався до Верховної Ради 8-го скликання від партії 5.10, будучи членом цієї політсили.

Зараз Шапошніков веде YouTube-канал, де висловлює антиукраїнську позицію та критикує українську владу.