Членство Украины в НАТО необратимо, несмотря на критику США — министр обороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал необратимым будущее членство Украины в НАТО.

Об этом сообщает NRC.

Будущее членство Украины в НАТО

По словам Рубена Брекельманса, президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите НАТО 24 и 25 июня в Гааге.

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— Мы думаем, как обеспечить место в программе для Зеленского и других украинцев, — сказал Брекельманс.

А еще Брекельманс отметил, что будущее членство Украины в НАТО является необратимым, несмотря на критику со стороны администрации США. В то же время министр обороны Нидерландов отметил, что этот процесс не будет быстрым.

— При администрации Байдена также не говорилось, что это можно сделать в краткосрочной перспективе. В этом отношении ничего не изменилось, — говорит Брекельманс.

Голландская поддержка Украины продолжается

Брекельманс объявил, что Нидерланды отправят в Украину последний из 24 голландских истребителей F-16. Также анонсировала еще один большой пакет поддержки, который также включает противовоздушную оборону.

Нидерланды продолжают обучать на F-16 украинских пилотов.

Министр Брекельманс считает, что быстрого прекращения огня в Украине не будет, потому что кремлевский диктатор Владимир Путин судя по всему, не намерен серьезно обсуждать этот вопрос.

— Это означает, что нам придется усилить давление на Россию, чтобы Путин также почувствовал большую потребность в реальных разговорах о мире, — отметил Рубен Брекельманс.

Членство Украины в НАТО

Нынешний текст итогового коммюнике может не содержать прямых упоминаний о России и, вероятно, об Украине. Этот момент делает саммит в Гааге очень отличным от предыдущих. Так, в Вашингтоне и Вильнюсе Украина была в повестке дня. Американский президент Дональд Трамп пока исключает членство Украины в НАТО в ближайшем будущем. Поэтому лучше пока вообще не упоминать об Украине в декларации, сказал один европейский чиновник.

Относительно приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, то пока подтверждения нет. Хотя большинство чиновников НАТО считают, что Зеленский приедет.

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