Членство України в НАТО є незворотним, попри критику США – міністр оборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав незворотним майбутнє членство України в НАТО.

Про це повідомляє NRC.

Майбутнє членство України в НАТО

За словами Рубена Брекельманса, президент України Володимир Зеленський буде присутній на саміті НАТО 24 і 25 червня в Гаазі.

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– Ми думаємо, як забезпечити місце в програмі для Зеленського та інших українців, – сказав Брекельманс.

А ще Брекельманс наголосив, що майбутнє членство України в НАТО є незворотним, попри критику з боку адміністрації США. Водночас міністр оборони Нідерландів зауважив, що цей процес не буде швидким.

– За адміністрації Байдена також не говорилося, що це можна зробити в короткостроковій перспективі. У цьому відношенні нічого не змінилося, – каже Брекельманс.

Голландська підтримка України триває

Брекельманс оголосив, що Нідерланди відправлять до України останній із 24 голландських винищувачів F-16. Також анонсувала ще один великий пакет підтримки, який також включає протиповітряну оборону.

Нідерланди продовжують навчати на F-16 українських пілотів.

Міністр Брекельманс вважає, що швидкого припинення вогню в Україні не буде, бо кремлівський диктатор Володимир Путін судячи з усього, не має наміру серйозно обговорювати це питання.

– Це означає, що нам доведеться посилити тиск на Росію, щоб Путін також відчув велику потребу в реальних розмовах про мир, – зауважив Рубен Брекельманс.

Членство України в НАТО

Цьогорічний текст підсумкового комюніке може не містити прямих згадок про Росію і, ймовірно, про Україну. Цей момент робить саміт у Гаазі дуже відмінним від попередніх. Так, у Вашингтоні та Вільнюсі Україна була у порядку денному. Американський президент Дональд Трамп наразі виключає членство України в НАТО у найближчому майбутньому. Тому краще поки взагалі не згадувати про Україну в декларації, сказав один європейський чиновник.

Щодо запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Гаазі, то поки підтвердження немає. Хоча більшість посадовців НАТО вважають, що Зеленський приїде.

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