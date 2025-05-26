Никушор Дан официально принял присягу и стал президентом Румынии

Президентом Румынии официально стал Никушор Дан — он принял присягу и произнес свою первую речь, в которой определил основные направления и приоритеты на ближайшие годы.

Об этом пишет издание HotNews.ro.

Во время присяги политик положил руку на Библию и Конституцию.

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– Клянусь посвятить все свои силы и умения духовному и материальному процветанию румынского народа, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне Бог, — сказал Дан.

Никушор Дан официально стал президентом Румынии

В своей речи он заявил, что общество Румынии продемонстрировало, что оно живое и сильное. Он отметил, что румынское государство нуждается в фундаментальных изменениях в рамках верховенства права.

— Я приглашаю вас продолжать участвовать со всей социальной силой, которую вы продемонстрировали, чтобы оказывать положительное давление на институты румынского государства с целью реформирования. Уверяю вас, что я буду президентом, открытым к голосу общества и партнером общества, – сказал он.

Кроме того, Никушор Дан назвал своими приоритетами сферу образования, здравоохранения, правосудия, экономики, окружающей среды и внешней политики.

Напомним, что в Румынии в воскресенье 18 мая, прошел второй тур переголосования на президентских выборах. Он был назначен после аннулирования результатов первого тура по Конституционному суду в декабре 2024 года.

Лидером гонки после обработки 99,94% бюллетеней стал Никушор Дан. Он получил 53,69% голосов. Его оппонент пророссийский политик Джордж Симион получил поддержку 46,31% избирателей.

После объявления результатов выборов Симион призвал румын выйти на “мирный протест”, но без него.

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