Нікушор Дан офіційно склав присягу та став президентом Румунії

Президентом Румунії офіційно став Нікушор Дан – він склав присягу та виголосив свою першу промову, в якій визначив основні напрями та пріоритети на найближчі роки.

Про це пише видання HotNews.ro.

Під час присяги політик поклав руку на Біблію та Конституцію.

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– Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог, – сказав Дан.

Нікушор Дан офіційно став президентом Румунії

Під час своєї промови він заявив, що суспільство Румунії продемонструвало, що воно живе і сильне. Він зауважив, що румунська держава потребує фундаментальних змін у рамках верховенства права.

– Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства, – сказав він.

Крім того, Нікушор Дан назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров’я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.

Нагадаємо, що у Румунії у неділю, 18 травня, пройшов другий тур переголосування на президентських виборах. Він був призначений після анулювання результатів першого туру Конституційним судом у грудні 2024 року.

Лідером перегонів після обробки 99,94% бюлетенів став Нікушор Дан. Він здобув 53,69% голосів. Його опонент проросійський політик Джордже Сіміон отримав підтримку 46,31% виборців.

Після оголошення результатів виборів Сіміон закликав румунів вийти на “мирний протест”, але без нього.

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