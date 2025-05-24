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Пророссийский Симион призвал румын выйти на “мирный протест”, но без него

Джордже Сіміон
Фото: Getty Images

Пророссийский политик Джордже Симион после поражения на выборах в Румынии призвал своих сторонников выходить на акции протеста на улицы. Однако сам он заявил, что на них не появится, потому что боится, что его арестуют.

Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

Симион призывает румын к “мирному протесту”

— Я призываю вас выйти на мирные протесты. Обращаю ваше внимание на то, что и за Келином Джорджеску (пророссийский соратник Симиона, — Ред.), и за мной пристально следят, и каждое наше слово вырывается из контекста. Боритесь за Румынию, потому что они (власть, — Ред.) действительно боятся нас. Делайте это мирно. Я буду это повторять каждый раз, потому что они хотят посадить нас в тюрьму, — заявил Симион.

Он добавил, что выходить на улицы — это право румын. Однако добавил, что его на протестах не будет, поскольку его якобы могут во время них арестовать.

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— Меня там не будет, потому что они (власть, — Ред.) используют это, чтобы меня арестовать, объявить нас вне закона, как они нам угрожали, и устроить кровопролитие, — сказал он.

Напомним, победу на выборах в Румынии одержал прозападный мэр Бухареста Никушор Дан, который во втором туре опередил ультраправого кандидата Джордже Симиона.

После поражения Симион безрезультатно пытался обжаловать результаты голосования в суде, анонсировал дальнейшую борьбу. Конституционный суд Румынии отклонил его жалобу.

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акція протесту, Румунія
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