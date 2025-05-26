Более 300 дронов за ночь: новая тактика и как часто РФ может совершать такие атаки

РФ три ночи подряд запускает по Украине сотни дронов, в частности, в ночь на 26 мая, атаковала наше государство рекордными 355 беспилотниками.

Как долго РФ способна запускать по Украине такое количество дронов, что это за стратегия и сколько еще могут продолжаться массированные атаки РФ такой интенсивности — Факты ICTV расспросили у авиационного эксперта Богдана Долинца.

Сколько в месяц РФ может запускать дронов по Украине

В целом РФ производит до 4 тысяч беспилотников разного радиуса действия, в частности Шахеды, Герань, Герберы и другие в месяц, на что указывают оценки за февраль-март этого года, отмечает эксперт.

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– То есть с весны 2024 года Россия в месяц запускала около 500 дронов. В последнее время, за февраль-март 2025 года, мы видим запуски по 4 тыс. единиц в месяц. И эта цифра за счет роста производственных способностей страны-агрессора в дальнейшем, скорее всего, будет только расти, — отметил он.

Учитывая эти цифры и последние запуски беспилотников по Украине, у РФ есть возможность осуществлять 10-12 массированных обстрелов в месяц.

Стратегия РФ при запуске дронов

Если раньше Россия в течение определенного времени запускала по Украине беспилотники малыми группами, по 50 штук, то сейчас совершает большие налеты дронами более чем в 300 единиц. Таким образом, отмечает эксперт, страна-агрессор пытается перегрузить нашу систему ПВО.

— Если говорить в целом о таких массированных атаках, то любая цель массированной атаки – это, конечно, сначала перегрузить систему противовоздушной обороны для того, чтобы она не могла эффективно противодействовать беспилотникам, и дальше следующими волнами бить по целям, — добавил он.

То есть, фактически, речь идет о том, что РФ, имея возможность на сегодняшний день производить достаточно значительное количество дронов, выбирает путь массированного запуска БпЛА, чтобы процент сбитых воздушных целей РФ был меньше.

– Мы видим, что враг использует не только одни Шахеды – обычно, где-то до половины всех запускаемых систем являются беспилотниками-обманками, то есть не несут боевых частей.

Их задача – вводить в заблуждение системы противовоздушной обороны, оттягивая на себя время, ресурсы, силы для перехвата. Ведь из 400 условно запущенных беспилотников только треть или половина может быть боевая, а остальные – исключительно беспилотники-обманки, – добавляет Богдан Долинце.

Чего ждать украинцам в ближайшие дни

Поскольку РФ в последние несколько дней использовала достаточно значительный объем систем, то следующие дни в плане обстрелов должны быть более спокойными для украинцев, говорит эксперт.

– Теперь РФ должна фактически осуществить подготовку и снова накопить средства для очередного удара по Украине. Это связано с тем, что Россия не способна в ежедневном режиме запускать такое количество беспилотников, – добавляет он.

То есть между массированными пусками дронов РФ требуется от двух и более дней. Это с одной стороны обусловлено тем, что стране-агрессору необходимо подготовиться к следующему пуску, а с другой — изготовить и доставить новые системы в зоны пуска.

И к тому же надо учитывать еще и тот факт, что РФ запускает дроны вместе с ракетами, а показатели производства последних значительно меньше. Это также оказывает влияние на периодичность и интенсивность обстрелов со стороны РФ.

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