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РФ модернизировала баллистические ракеты, это усложнило работу для Patriot – Игнат

Patriot
Фото: Getty Images

Россия усовершенствовала баллистические ракеты, которыми атакует Украину. Это усложнило работу для противовоздушной обороны, в частности, систем Patriot.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ модернизировала баллистические ракеты

По словам Игната, враг усовершенствовал ракеты типа Искандер-М. Это известно не только Украине, но и ее международным партнерам.

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— Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель, — рассказал он.

После обновления баллистических ракет системам Patriot стало труднее эффективно их перехватывать.

Кроме того, модернизированные ракеты летают не по привычной прямой траектории, а могут маневрировать в воздухе. Это усложняет расчет точки перехвата для Patriot.

Игнат уточнил, что эти изменения усложняют работу систем ПВО и перехват ракет, но не делают ее невозможной.

— Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы, — добавил он.

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Юрій Ігнат

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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