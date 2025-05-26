Понад 300 дронів за ніч: нова тактика та як часто РФ може здійснювати такі атаки

РФ три ночі поспіль запускає по Україні сотні дронів, зокрема, в ніч на 26 травня, атакувала нашу державу рекордними 355 безпілотниками.

Як довго РФ спроможна запускати по Україні таку кількість дронів, що це за стратегія та скільки ще можуть тривати масовані атаки РФ такої інтенсивності – Факти ICTV розпитали у авіаційного експерта Богдана Долінце.

Скільки на місяць РФ може запускати дронів по Україні

Загалом РФ виробляє до 4 тисяч безпілотників різного радіусу дії, зокрема Шахеди, Герань, Гербери тощо, на місяць, на що вказують оцінки за лютий-березень цього року, зазначає експерт.

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– Тобто з весни 2024 року Росія на місяць запускала близько 500 дронів. Останнім часом, за лютий-березень 2025 року, ми бачимо запуски по 4 тис. одиниць на місяць. І ця цифра за рахунок росту виробничих спроможностей країни-агресора надалі, скоріш за все, лише зростатиме, – зазначив він.

Враховуючи ці цифри та останні запуски безпілотників по Україні, у РФ є можливість здійснювати 10-12 масованих обстрілів на місяць.

Стратегія РФ під час запусків дронів

Якщо раніше Росія протягом певного часу запускала по Україні безпілотники малими групами, по 50 штук, то зараз здійснює великі нальоти дронами у понад 300 одиниць. Таким чином, зауважує експерт, країна-агресор намагається перевантажити нашу систему ППО.

– Якщо говорити в цілому про такі масовані атаки, то будь-яка мета масованої атаки – це, звісно, спочатку перевантажити систему протиповітряної оборони для того, щоб вона не могла ефективно протидіяти безпілотникам, і далі вже наступними хвилями бити по цілях, – додав він.

Тобто, фактично, йдеться про те, що РФ, маючи можливість на сьогодні виготовляти достатньо значну кількість дронів, обирає шлях масованого запуску БпЛА, аби відсоток збитих повітряних цілей РФ був меншим.

– Ми бачимо, що ворог використовує не тільки одні Шахеди – зазвичай, десь до половини всіх систем, які запускаються, є безпілотниками-обманками, тобто не несуть бойових частин.

Їх задача вводити в оману системи протиповітряної оборони, відтягуючи на себе час, ресурси, сили для перехоплення. Адже з 400 умовно запущених безпілотників лише третина або половина може бути бойова, а решта – виключно безпілотники-обманки, – додає Богдан Долінце.

Чого очікувати українцям у найближчі дні

Оскільки РФ протягом останніх декількох днів використала достатньо значний об’єм систем, то наступні дні у плані обстрілів мають бути більш спокійними для українців, каже експерт.

– Тепер РФ має фактично здійснити підготовку та знову накопичити засоби для чергового удару по Україні. Це пов’язано з тим, що Росія не здатна у щоденному режимі запускати таку кількість безпілотників, – додає він.

Тобто між масованими пусками дронів РФ потрібно від двох і більше днів. Це з одного боку обумовлено тим, що країні-агресору необхідно підготуватися до наступного пуску, а з іншого – виготовити і доставити нові системи до зон пуску, екіпажів, які готують до цих пусків.

І, до того ж, треба враховувати ще й той факт, що РФ запускає дрони разом з ракетами, а показники виробництва останніх значно менші. Це також впливає на періодичність та інтенсивність обстрілів з боку РФ.

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