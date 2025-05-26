Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель
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Ракета Taurus: технические характеристики дальнобойного оружия
Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц намерен передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Что известно о дальнобойных крылатых ракетах Taurus, как они помогут украинским защитникам на фронте, и об их технических характеристиках – читайте в материале Фактов ICTV.
Крылатая ракета Taurus: что известно
Это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Taurus является прямым конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow, совместной англо-французской разработки.
На самом деле ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, их отличия очень незначительны. Оба вида ракет можно использовать очень гибко, но дальность действия Taurus немного больше.
— Да, здесь действительно можно провести аналогию со Storm Shadow. Они очень похожи по своей концепции. Можно сказать, что это некий немецкий аналог, — говорит военный эксперт Александр Коваленко.
Ракета Taurus весом 1400 кг и длиной 5 м разработана компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB. Германия заказала 600 боевых и 14 учебных ракет Taurus для своих Воздушных сил.
Ракета находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и имеет дальность поражения 500 км.
Базовые ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд — фугасный, размещенный в высокопрочном корпусе.
Форма боевой части ракеты разработана для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, общий вес боевой части – 480 кг.
Последний раз MBDA доставляла Taurus в Южную Корею в 2018 году.
— Хоть максимальная дальность полета 500 км, экспортные версии обладают значительно меньшим расстоянием полета (от 300 до 400 км). Например, для Южной Кореи Taurus будут производиться с дальностью полета до 400 км, — говорит эксперт.
Taurus ракета: характеристики
Дальнобойная крылатая ракета имеет комбинированную систему наведения, состоящую из трех подсистем:
- IBN — навигация основана на изображении.
- TRN — навигация по эталону ландшафта.
- MIL-GPS — глобальная система позиционирования.
Использование комбинированной системы наведения позволяет ракете летать на большие расстояния без поддержки GPS. При этом высокая точность наведения обеспечивается автономной инерционной навигационной системой, которая периодически корректируется в полете по данным от РЛС.
На подлете к цели, включается инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает наведение ракеты на конечном участке полета. На ракете установлен турбореактивный двигатель Williams International P8300-15.
— Общая навигационная система почти такая же, как у Storm Shadow. То есть используется не только глобальная система позиционирования милитарного типа MIL-GPS, но и система TERCOM (анализ контуров местности). Также Taurus использует и другие системы анализа рельефа, для того, чтобы ракета могла осуществлять основную фазу полета на очень низких высотах с огибанием рельефа, — говорит Коваленко.
Также особенной является система подрыва боевой части ракеты. Она может программироваться на воздушный или подземный подрыв. В случае воздушного подрыва оба заряда взрываются одновременно.
Taurus, технические характеристики:
- Вес фугасного заряда вместе с корпусом — 400 кг.
- Общий вес боевой части — 480 кг.
- Дальность действия — 500 км.
- Вес — 1400 кг.
- Длина — 5 м.
- Скорость полета — 0,6-0,95 маха.
— Боевая часть — до 500 км. Ракеты имеют боевую часть проникающего типа, то есть Taurus может уничтожать укрепленные объекты, — заключает военный эксперт.
Сколько стоит ракета Таурус
Одна ракета Taurus стоит примерно 1,2 миллиона долларов, что дешевле по сравнению с SCALP (от 1,35 до 2 миллионов евро) и Storm Shadow (2,2 миллиона фунтов).
26 мая 2025 года канцлер Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Германия, Франция и Соединенные Штаты больше не ограничивают радиус действия оружия, поставляемого Украине. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такое решение европейских стран о снятии ограничения на дальнобойность оружия якобы “противоречит стремлению Москвы на выход к политическому урегулированию”.