Отказ от НАТО и санкций: СМИ узнали об ультиматумах Кремля для завершения войны

Президент РФ Владимир Путин озвучил предварительные условия для завершения войны против Украины.

Среди главных требований — письменные гарантии нерасширения НАТО на восток и отмена части западных санкций.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечают источники издания, российский лидер добивается официальных обязательств от западных стран о прекращении дальнейшего расширения Североатлантического альянса, а также ослабления санкционного давления перед заключением мирного соглашения с Украиной.

После телефонного разговора с Дональдом Трампом, длившегося более двух часов, Путин согласился проработать меморандум о прекращении огня, который должен был бы зафиксировать основные параметры будущего мира.

Однако детали и конкретные сроки остаются неопределенными, поскольку Москва до сих пор готовит свой вариант документа.

Основные требования Кремля

В рамках обсуждаемого мирного соглашения Россия требует от Украины:

официального отказа от вступления в НАТО и приобретения нейтрального статуса;

отмены части санкций, введенных Западом;

решения вопроса о замороженных российских активах за рубежом;

гарантий защиты прав русскоязычного населения на территории Украины.

По словам источника Reuters, в случае провала дипломатических усилий Путин намерен демонстрировать успехи на фронте, чтобы принудить Украину и ее партнеров к болезненному миру.

Российский президент, по информации издания, настаивает на исключении из перспективного членства в НАТО не только Украины, но и Грузии и других стран, которые ранее входили в СССР.

Между тем Киев настаивает на получении реальных гарантий безопасности со стороны западных партнеров.

Также отмечается, что, несмотря на серьезные экономические вызовы и санкционное давление, Путин не исключает возможности продолжения войны на годы.

Реакция Запада и “меморандум” РФ

Европейские столицы и Киев обвиняют Москву в затягивании процесса переговоров, что происходит на фоне активного наступления российских сил на Востоке Украины.

После переговоров в Стамбуле 16 мая стороны договорились обменяться письменными видениями об условиях прекращения огня.

Путин после диалога с Трампом подтвердил подготовку российского “меморандума”, который якобы будет включать потенциальные сроки завершения войны.

24 мая в МИД РФ заявили, что документ практически готов и содержит основные требования Москвы по прекращению боевых действий.

При этом в Офисе президента Украины предупредили, что российский вариант может содержать условия, которые будут означать потерю суверенитета Украины.

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