Відмова від НАТО і санкцій: ЗМІ дізналися про ультиматуми Кремля для завершення війни

Президент РФ Володимир Путін озвучив попередні умови для завершення війни проти України.

Серед головних вимог – письмові гарантії нерозширення НАТО на схід та скасування частини західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначають джерела видання, російський лідер домагається офіційних зобов’язань від західних країн про припинення подальшого розширення Північноатлантичного альянсу, а також послаблення санкційного тиску перед укладенням мирної угоди з Україною.

Після телефонної розмови з Дональдом Трампом, що тривала понад дві години, Путін погодився опрацювати меморандум про припинення вогню, який мав би зафіксувати основні параметри майбутнього миру.

Однак деталі і конкретні строки залишаються невизначеними, оскільки Москва досі готує свій варіант документа.

Основні вимоги Кремля

У рамках обговорюваної мирної угоди Росія вимагає від України:

офіційної відмови від вступу до НАТО та набуття нейтрального статусу;

скасування частини санкцій, запроваджених Заходом;

вирішення питання щодо заморожених російських активів за кордоном;

гарантій захисту прав російськомовного населення на території України.

За словами джерела Reuters, у разі провалу дипломатичних зусиль Путін має намір демонструвати успіхи на фронті, щоб примусити Україну та її партнерів до болючого миру.

Російський президент, за інформацією видання, наполягає на виключенні з перспективного членства в НАТО не лише України, а й Грузії та інших країн, які раніше входили до СРСР.

Тим часом Київ наполягає на отриманні реальних безпекових гарантій з боку західних партнерів.

Також наголошується, що, попри серйозні економічні виклики та санкційний тиск, Путін не відкидає можливості продовження війни на роки.

Реакція Заходу та “меморандум” РФ

Європейські столиці та Київ звинувачують Москву у затягуванні процесу переговорів, що відбувається на фоні активного наступу російських сил на Сході України.

Після переговорів у Стамбулі 16 травня сторони домовились обмінятися письмовими баченнями щодо умов припинення вогню.

Путін після діалогу з Трампом підтвердив підготовку російського “меморандуму”, який нібито включатиме потенційні терміни завершення війни.

24 травня в МЗС РФ заявили, що документ практично готовий і містить основні вимоги Москви щодо припинення бойових дій.

Водночас в Офісі президента України попередили, що російський варіант може містити умови, які означатимуть втрату суверенітету України.

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