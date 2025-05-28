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Зеленский оценил темпы мобилизации в Украине

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с мобилизацией в Украине не изменилась, а поступления оружия в страну продолжаются.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 27 мая.

Зеленский прокомментировал мобилизацию в Украине

По словам президента, он заслушал доклады руководства Генерального штаба и командующего Сухопутными войсками, и сейчас мобилизация происходит в пределах запланированного.

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— Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть у Генштаба, и то, что там они делают, — сказал Зеленский.

Также украинский лидер подчеркнул, что поставки оружия в Украину не прекращаются. Более того, продолжаются активные переговоры с партнерами по увеличению таких поставок.

— В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а затем менеджментом занимаются соответствующие институты. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас, — объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что для закупки оружия, в частности артиллерийских снарядов и ПВО, нужны деньги.

– Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Затем, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, бесплатная помощь уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается, нужно увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно, – добавил он.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Зброя, Зброя для України, Мобилизация, Украина
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